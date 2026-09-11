Vanelly Zavala, organizadora de las llamadas “Tandas Vane”, fue señalada de fingir su muerte en Nuevo León tras dejar de entregar dinero a participantes de su esquema. El monto rondaría en un millón de pesos.

Comenzaron a difundirse en redes esquelas de la muerte de Vanelly Zavala e invitaban a despedirla en Capillas Funerarias La Fe, pero la funeraria desmintió que la joven estuviera siendo velada en el lugar.

Vanelly Zavala habría fingido su muerte para no pagar una tanda de un millón de pesos (Redes sociales)

Señalan a Vanelly Zavala de fingir su muerte para no pagar una tanda de un millón de pesos

Participantes de las “Tandas Vane” relatan que depositaron distintas cantidades a Vanelly Zavala con la intención de integrarse a su esquema de ahorro y recibir su dinero o las cosas que compraron con ella, cosa que nunca sucedió.

Pese a que acreditaron los depósitos y transferencias, Vanelly Zavala les dejó de contestar y de mandar los artículos correspondiente. Días después comenzaron a divulgarse esquelas de la muerte de la mujer.

Una de las esquelas señala que Vanelly Zavala sería velada el pasado miércoles 9 de septiembre en Capillas Funerarias La Fe, pero el establecimiento negó que en el lugar se realizara la ceremonia.

“Vanelly Zavala no está siendo velada en nuestras instalaciones”. Comunicado de Capillas Funerarias La Fe

Vanelly Zavala habría fingido su muerte para no pagar una tanda de un millón de pesos (Redes sociales)

Tras la aclaración de Capillas Funerarias La Fe, se comenzó a especular que, realmente, Vanelly Zavala no está muerta, sino que fingió su fallecimiento para no repartir el dinero de las tandas que organiza.

Por el momento, el caso permanece como una serie de señalamientos difundidos en redes sociales, mientras se desconoce si existe una denuncia formal ante las autoridades de Nuevo León.