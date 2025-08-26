La mañana del martes 26 de agosto se realizó el desalojo de 25 familias que habitaban un predio de manera irregular en la colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc.

El desalojo derivó en una riña entre los desalojados con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que realizaron el operativo.

Se trata de un desalojo judicial solicitado por el propietario legal del edificio de departamentos que se mantiene en litigio.

Desalojan edificio de 5 pisos en calle Tonalá, colonia Roma, por presunta ocupación irregular

Un edificio de 5 pisos ubicado en Tonalá 125, colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue desalojado la mañana del 26 de agosto por elementos de la SSC, con participación también de la Policía de Investigación (PDI).

Se trata del desalojo judicial contra 25 familias que fue cumplimentado con el apoyo de elementos de la SSC y actuarios del gobierno de la CDMX, solicitado por el apoderado legal del inmueble.

De acuerdo con una de las habitantes desalojadas, policías arribaron al lugar desde las 4:30 horas, tiempo local y, sin identificarse, forzaron las puertas para sacarlos del predio.

Una de las vecinas, quien se identificó como Angélica, afirmaron tener una orden de desalojo pero no la vieron; además, el apoderado legal nunca se presentó.

“Llegaron a las cuatro y media de la mañana policía granaderos que no se identificaron, que traían una orden de desalojo. Venían con un supuesto apoderado legal pero nunca se presentó…Llegaron, forzaron las puertas, nos sacaron arbitrariamente y nos desalojaron” Angélica, vecina desalojada

Desalojo en colonia Roma: Detienen de manera irregular a vecino; “les están inventando delitos”, denuncia vecina

Durante el reporte de N+Foro, se pudo ver el momento en el que policías identificados por sus credenciales, subieron a un hombre y una mujer con violencia a una camioneta sin placas.

Según Angélica, quien también fue desalojada del edificio de la colonia Roma, les informaron que traían una orden de aprehensión en contra del vecino pero no especificaron los cargos; en cámaras de seguridad que se ubicaban en su departamento se captó el momento en el que fue sometido.

Detención en desalojo en colonia Roma, CDMX (Especial)

Asimismo, acusó que anteriormente otra vecina fue acusada falsamente para sacarla del departamento en el que habitaba.

Angélica denunció que de manera sistemática los están sacando, ya sea con delitos inventados o con desalojos como el de este martes 26 de agosto, para dejarlos en la calle.

“Están diciendo que traen una orden de aprehensión (contra un vecino) pero no están diciendo por qué…ya había pasado anteriormente que inculparon a la vecina de arriba, no sabemos qué pasa, nos han ido desalojando poco a poco, uno por uno y poco a poco nos han ido sacando de nuestras viviendas, se han ido departamento por departamento y nos han dejado en la calle” Angélica, vecina desalojada

La vecina desalojada del predio en Tonalá 125 de la colonia Roma acusó que “los que quieren quedarse con el edificio les están inventando delitos a nuestros vecinos”.