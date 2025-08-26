Vecinos queman auto de conductor que atropelló y mató a joven en Coyoacán en la Ciudad de México (CDMX).

Anoche reportaron la muerte de un joven de 23 años de edad luego de ser atropellado a toda velocidad por un conductor que aparentemente manejaba en estado de ebriedad.

En consecuencia vecinos enardecidos por los hechos bajaron al conductor de su vehículo y lo quemaron.

CDMX: Vecinos queman auto de conductor que atropelló y mató a joven en Coyoacán; responsable fue detenido

El atropellamiento de un joven y la quema de auto por parte de vecinos ocurrió sobre la avenida Aztecas y Rey Nezahualcóyotl, en la colonia Ajusco en la alcaldía Coyoacán en la CDMX.

De acuerdo con testimonios recabados por medios de comunicación relatan que un joven de 23 años de edad caminaba sobre la avenida Aztecas y Rey Nezahualcóyotl cuando regresaba de trabajar y fue atropellado a toda velocidad por un automóvil color blanco.

Debido al fuerte impacto el cuerpo del joven de 23 años de edad fue lanzado varios metros adelante, mientras que el conductor del automóvil blanco de 26 años de edad que estaba en aparente estado de ebriedad chocó su unidad contra un poste.

Lo que le sirvió a los vecinos que presenciaron el atropellamiento para sacar al conductor de su unidad y prenderle fuego al instante.

Reportes indican que el conductor viajaba también con una mujer, quién trató huir del lugar pero fue ubicada y golpeada por vecinos.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron la zona y dieron parte a las autoridades ministeriales para los servicios periciales correspondientes.

Además detuvieron al conductor que atropelló al joven de 23 años de edad en Coyoacán, a quién trasladaron al ministerio público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Respecto al automóvil quemado, bomberos de la CDMX que llegaron al apoyo para sofocar las llamas, mientras que la unidad quedó a disposición de las autoridades para la integración de la carpeta de investigación del caso.

¿Cómo reportar un accidente o emergencia en CDMX?

En CDMX la manera más directa para reportar un accidente o emergencia es a través del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) al teléfono de emergencias unificado 9-1-1.

Cabe recordar que en este servicio se atienden y canalizan de manera inmediata los reportes de delitos y emergencias como:

Incendios

Robos

Accidentes automovilísticos

Urgencias médicas

Entre otros, las 24 horas, los 365 días del año . Lo que se recomienda al momento de emitir un reporte ciudadano es indicarle al operador del C5 de la CDMX los siguientes datos como: