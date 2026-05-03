El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, inauguró el primer tramo de repavimentación de la Calzada de la Virgen, una de las vialidades más importantes de la demarcación.

Esta primera etapa comprendió el tramo de avenida Miramontes al Eje 3 Carlota Armero, como parte de un proyecto integral que busca rehabilitar por completo la avenida antes de finalizar 2026.

El edil destacó la importancia de realizar intervenciones de fondo y no soluciones temporales, especialmente por las condiciones de la zona, que presenta desniveles y un sistema de drenaje complejo.

Coyoacán moderniza Calzada de la Virgen tras más de 40 años

El alcalde detalló que la Calzada de la Virgen no había recibido una intervención integral en más de cuatro décadas; en su lugar, solo se aplicaban trabajos de bacheo, lo que derivó en una vialidad irregular, deteriorada y con mantenimiento constante.

En este primer tramo se llevaron a cabo trabajos como:

Repavimentación de 35 mil 758 m² de asfalto

Colocación de carpeta de 7.5 centímetros de espesor

Balizamiento completo

Instalación y renivelación de brocales y rejillas pluviales

Construcción de reductores de velocidad

Estas acciones buscan mejorar la movilidad y seguridad vial para quienes transitan por esta importante arteria.

Coyoacán rehabilita Calzada de la Virgen tras más de 40 años sin intervención. (Cortesía)

Asimismo, se contempla la pavimentación de los tramos restantes, que abarcan de Calzada de Tlalpan a Miramontes y del Eje 3 Carlota Armero a Canal Nacional, durante el segundo semestre del año.

El alcalde subrayó que se trata de obras pensadas a largo plazo, que no solo atienden necesidades inmediatas, sino que contribuyen a transformar el entorno urbano de Coyoacán y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.