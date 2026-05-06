El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, reafirmó que el deporte es uno de los ejes principales de su administración, al destacar la rehabilitación de espacios públicos destinados a la actividad física en la demarcación.

Durante su participación en un evento organizado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), encabezado por su presidente Mauricio Sulaimán, el alcalde subrayó que los deportivos, gimnasios y albercas forman parte fundamental de la infraestructura pública, por lo que han sido intervenidos para mejorar sus condiciones.

Coyoacán apuesta por el boxeo y nuevos espacios deportivos

Giovani Gutiérrez anunció que uno de los proyectos más relevantes para este año será la rehabilitación del deportivo Jesús Clark Flores, con el objetivo de modernizarlo al nivel de otros espacios recuperados de la alcaldía, como el Parque Ecológico Huayamilpas.

Además, adelantó que, en coordinación con el CMB, se trabaja en la creación de un Salón de la Fama del boxeo en Coyoacán, el cual busca posicionar a la demarcación como un punto clave para este tipo de deporte.

Coyoacán busca tener el primer Salón de la Fama del boxeo en México (cortesía )

Por otra parte, el alcalde destacó el talento que ha surgido de Coyoacán, como el caso de Prisca Awiti Alcaraz, quien obtuvo medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, marcando un hecho histórico para el judo nacional.

Giovani Gutiérrez anuncia el “Coyoacán Fight Night”

Durante el evento también se dio a conocer el torneo “Coyoacán Fight Night”, que se realizará el 30 de mayo en el Parque Ecológico Huayamilpas, con la participación de boxeadores profesionales.

La jornada incluyó un homenaje al comentarista Eduardo Lamazón, quien recientemente falleció, recordado con las tradicionales doce campanadas del CMB.

Coyoacán busca tener el primer Salón de la Fama del boxeo en México (cortesía )

Finalmente, Mauricio Sulaimán entregó al alcalde unos guantes verde y oro, símbolo del máximo reconocimiento dentro del boxeo, como muestra de la colaboración entre el organismo y la alcaldía.