Giovani Gutiérrez Aguilar encabezó la ceremonia cívica en conmemoración del 179 aniversario de la Gesta Heroica del Castillo de Chapultepec, donde destacó que un gobierno no debe limitarse a administrar el presente, sino que también debe imaginar, preparar y construir el futuro.

Acompañado por integrantes de su gabinete, concejalas y concejales, así como por integrantes de la comunidad educativa del Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 90, además de vecinas y vecinos, el alcalde resaltó la importancia de pensar en las próximas generaciones.

Quienes tenemos el privilegio de servir a Coyoacán debemos hacerlo pensando más allá de nuestro tiempo, mirando siempre hacia el futuro, y debemos preguntarnos todos los días: ¿Qué Coyoacán queremos entregar a nuestros hijos? Giovani Gutiérrez, Alcalde de Coyoacán.

Giovani Gutiérrez busca mejores condiciones para las nuevas generaciones

Gutiérrez Aguilar sostuvo que la responsabilidad de un gobierno también debe medirse por las condiciones que deja para el futuro y no únicamente por las acciones visibles durante su administración.

En este sentido, señaló que el propósito de su gobierno es contribuir a que las nuevas generaciones estudien en mejores condiciones, crezcan en espacios seguros y tengan acceso a la cultura, el deporte y la educación, además de contar con oportunidades para salir adelante.

El alcalde consideró que las decisiones tomadas desde el gobierno deben tener una visión de largo plazo, pues algunas de las acciones más importantes no necesariamente son las que se inauguran, sino aquellas que generan transformaciones en la vida de las personas y de las siguientes generaciones.

Coyoacán recuerda a los Niños Héroes y llama a construir el futuro

Al recordar la memoria de los Niños Héroes, Giovani Gutiérrez destacó que una de las enseñanzas de la Gesta Heroica de Chapultepec es anteponer el interés colectivo y mantener vigente el compromiso con la sociedad.

El alcalde señaló que esta conmemoración debe servir como inspiración para proteger la educación, la seguridad de las familias, los espacios públicos, la cultura y las tradiciones, así como el medio ambiente y la generación de oportunidades para las nuevas generaciones.

Asimismo, subrayó que la juventud tiene la capacidad de transformar su entorno, por lo que las instituciones deben escucharla, acompañarla y generar condiciones para su desarrollo.

Como parte de la ceremonia, se izó la bandera a media asta y se rindieron honores al lábaro patrio en memoria de los héroes que defendieron la patria. También se depositó una ofrenda floral y se realizó la correspondiente guardia de honor.