Giovani Gutiérrez Aguilar dio a conocer que la alcaldía Coyoacán instaló un puesto de atención permanente para apoyar a víctimas y personas afectadas por la explosión de un edificio de departamentos en la colonia Paseos de Taxqueña, ocurrida en el cruce de Paseo de Los Naranjos y Paseo de Los Cipreses.

El alcalde informó que, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, se brindará alojamiento temporal a quienes tuvieron que desalojar sus viviendas.

Gobierno de Coyoacán desaloja a más de dos mil personas tras explosión

Gutiérrez Aguilar dio a conocer que la prioridad es salvaguardar la vida de los habitantes de la zona, por lo que alrededor de 2 mil 500 personas fueron evacuadas de cinco edificios cercanos al inmueble más dañado. Asimismo, autoridades de los tres niveles de gobierno acordonaron el área y realizaron acciones para mitigar riesgos y evitar mayores afectaciones.

Por otra parte, la alcaldía desplegó más de 100 servidores públicos, entre ellos; Seguridad Ciudadana, Obras, Desarrollo Social, Derechos Humanos y la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quienes operan desde un puesto de mando instalado en el lugar.

Coyoacán brinda atención integral a víctimas de explosión

En la zona se habilitaron carpas con atención médica, vacunación contra el tétanos, suministro de agua, alimentos calientes y bebidas tanto para las familias evacuadas como para el personal que labora de forma continua. De acuerdo con un reporte preliminar, 27 familias habitaban el edificio afectado, quienes podrán ingresar por pertenencias y documentos cuando Protección Civil de la CDMX lo autorice.

Finalmente, se explicó que se inició un censo de daños para apoyar en la reposición de vidrios, cancelería y afectaciones menores a viviendas y vehículos. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX instaló un módulo de asesoría legal y abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas de la explosión.