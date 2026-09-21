La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, inauguró en el pueblo de Parres El Guarda la segunda biblioteca temática de la red pública de la demarcación, como parte del Sistema de Aprendizaje en Bibliotecas de Innovación y Articulación (SABIA).

Durante la inauguración de la Biblioteca Jaime Torres Bodet, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, anunció que las 19 bibliotecas públicas de Tlalpan serán transformadas en espacios interactivos vinculados con la ciencia, la tecnología, las artes y las características de cada comunidad.

El proyecto busca renovar la concepción tradicional de las bibliotecas y convertirlas en puntos de encuentro para niñas, niños y jóvenes, con instalaciones renovadas, herramientas tecnológicas y actividades enfocadas en estimular la curiosidad, la creatividad y el interés por el conocimiento.

La primera sede del modelo SABIA comenzó a operar en San Nicolás Tolentino, en Coapa, con un enfoque inmersivo en ciencia y tecnología. La biblioteca de Parres El Guarda representa la segunda sede y está orientada al medio ambiente.

Gaby Osorio inaugura segunda biblioteca temática SABIA en Tlalpan. (cortesía )

Biblioteca de Parres incorpora Sala Maker y modelo STEAM

La renovación de la Biblioteca Jaime Torres Bodet representó una inversión de 4 millones de pesos e incluyó un centro de aprendizaje virtual, áreas al aire libre para la lectura, instalaciones interactivas, nuevo acervo y espacios para actividades educativas, científicas y tecnológicas.

Entre las nuevas áreas se encuentra la Sala Maker, un espacio destinado al aprendizaje mediante la experimentación, construcción y creación.

En este sitio, niñas, niños y adolescentes podrán desarrollar actividades bajo el modelo educativo STEAM, que integra ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas para diseñar, crear prototipos y convertir ideas en proyectos.

La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, señaló que la estrategia no consiste únicamente en rehabilitar inmuebles, sino en generar espacios que incentiven a las nuevas generaciones a permanecer en las bibliotecas y mantener contacto con los libros.

Necesitamos que nuestros jóvenes no pierdan el contacto con los libros, porque es un aspecto que nos hace humanos. Gaby Osorio, alcaldesa de Tlalpan

La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, también destacó que acercar recursos de conocimiento y tecnología a los pueblos y colonias forma parte de una política de acceso al conocimiento.

La ciencia y la tecnología son un derecho que tiene que llegar a todos los rincones de Tlalpan. Gaby Osorio, alcaldesa de Tlalpan

En Parres El Guarda, el enfoque ambiental de la biblioteca responde a las características naturales de esta comunidad rural.

Esta biblioteca de medio ambiente es un homenaje a la grandeza natural que tiene Parres. Gaby Osorio, alcaldesa de Tlalpan

Gaby Osorio inaugura segunda biblioteca temática SABIA en Tlalpan. (cortesía )

Tlalpan prepara tercera biblioteca temática en Sánchez Taboada

El director general de Derechos Culturales, Educativos, Ciencia y Tecnología, Rafael Pérez Laurrabaquio, explicó que el modelo SABIA busca convertir las bibliotecas en espacios donde, además de consultar libros, las personas puedan aprender, convivir, experimentar y construir comunidad.

La transformación continuará en el deportivo Sánchez Taboada, donde se prepara la tercera sede del modelo, enfocada en la historia y el conocimiento de la música, con recursos para conocer distintas formas y épocas de reproducción musical.

Habitantes de Parres también destacaron los beneficios de la renovación. José Emilio, estudiante de 14 años, señaló que el espacio puede facilitar el acceso a información y tecnología para quienes no cuentan con internet en casa, además de ofrecer un lugar adecuado para estudiar y realizar tareas.

Con dos sedes inauguradas y una tercera en preparación, la Alcaldía Tlalpan extenderá gradualmente el modelo SABIA a sus 19 bibliotecas públicas, con contenidos vinculados con las características de cada comunidad y orientados a recuperar estos espacios como lugares de aprendizaje, convivencia y acercamiento al conocimiento.