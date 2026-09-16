La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, encabezó la conmemoración por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, en una jornada que reunió a 12 mil 500 personas en la explanada de la alcaldía.

Desde las primeras horas del 15 de septiembre, miles de asistentes acudieron al lugar para participar en los festejos patrios, que combinaron música regional mexicana, convivencia y la tradicional ceremonia del Grito.

Uno de los momentos destacados de la noche fue la presentación de Calibre 50, agrupación que congregó a una multitud frente al escenario antes de la ceremonia central.

Posteriormente, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, encabezó el Grito de Independencia, en el marco de los 216 años del movimiento iniciado en 1810 con el llamado de Miguel Hidalgo y Costilla, que dio paso a la lucha independentista y culminó 11 años después con la consumación de la Independencia de México.

Durante la ceremonia, la alcaldesa de Tlalpan evocó a distintas heroínas y héroes de la Independencia, hizo referencia al pueblo de Tlalpan y cerró con el tradicional “¡Viva México!”, acompañado por los miles de asistentes que se reunieron en la explanada entre banderas y los colores nacionales.

Tlalpan continúa los festejos patrios con música

Después de la ceremonia, la celebración continuó con la presentación de Luis Antonio López “El Mimoso”, como parte de la programación musical preparada para la noche mexicana.

La asistencia de 12 mil 500 personas colocó a esta celebración entre las de mayor afluencia registradas durante los festejos patrios en Tlalpan y convirtió a la explanada de la alcaldía en uno de los principales puntos de reunión para la conmemoración del 15 de septiembre.

El dispositivo de seguridad y protección civil desplegado durante la jornada permitió que las actividades se desarrollaran con saldo blanco y sin incidentes, desde el inicio de la programación hasta la conclusión de los festejos.