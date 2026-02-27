La tarde de hoy jueves 26 de febrero de 2026 se registró un fuerte choque en Avenida Constituyentes de la Ciudad de México (CDMX), en la alcaldía Miguel Hidalgo, el cual dejó varios peregrinos heridos, al menos 3 de ellos hospitalizados.

De acuerdo con los reportes, los hechos sucedieron cerca de las 6:15 de la tarde, a la altura de la calle Alumnos, en la colonia San Miguel Chapultepec.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que un camión de pasajeros en el que viajaban un grupo de peregrinos, chocó contra un vehículo de carga, provocando la emergencia.

Fuerte choque en Avenida Constituyentes: peregrinos heridos y hospitalizados

La tarde del jueves 26 de febrero autoridades de la CDMX se movilizaron luego de registrarse un fuerte choque en la Avenida Constituyentes, alcaldía Miguel Hidalgo.

Los hechos se suscitaron cuando un camión en el que viajaban peregrinos, quienes regresaban a Toluca tras visitar la Basílica de Guadalupe , impactó por la parte trasera a una camioneta de carga pesada.

Elementos de la SSC manifestaron que la camioneta de 3.5 toneladas se encontraba parada sobre la Avenida Constituyentes debido a que presentó fallas momentos antes del accidente.