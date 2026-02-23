Esta mañana de lunes, 23 de febrero, una persona sin vida fue localizada al interior de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Ciudad Universitaria (CU).

De acuerdo con primeros reportes, el cuerpo fue hallado cerca del Instituto de Investigaciones Antropológicas, ubicada en la en la alcaldía Coyoacán.

Al lugar acudieron elementos periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), así como autoridades universitarias.

En redes sociales circulan videos que muestran a autoridades capitalinas acordonando la zona y realizando el debido proceso para el levantamiento de cuerpo.

#ULTIMAHORA Encuentran a una persona sin vida al interior de CU @UNAM_MX cerca del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Seguridad UNAM resguardo en lugar mientras peritos de la @FiscaliaCDMX realizaron el levantamiento del cuerpo pic.twitter.com/xe1sduOpfn — LISET GONZALEZ (@LisetGlezG) February 23, 2026

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro para practicarle la necropsia de acuerdo a la ley. Los resultados darán información sobre la hora y causa de muerte.

Hasta el momento, se desconoce si se trata de un hombre o una mujer.

Como corresponde, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación para esclarecer los hechos.

Se espera que la Universidad Autónoma de México se pronuncie al respecto mediante redes sociales.

UNAM suspende clases en algunos de sus plántales

El suceso que se registró cerca del Instituto de Investigaciones Antropológicas, ocurre en un contexto de alta tensión en el país.

El fin de semana se registraron actos violentos en diferentes puntos de la República Mexicana tras la muerte, a manos del ejército mexicano, de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por lo que la UNAM, mediante un comunicado, por la seguridad del alumnado, docentes y personal, canceló sus clases presenciales en:

Morelia

Michoacán

León

Guanajuato

Juriquilla

Querétaro

Las clases se impartirán en línea por lo que le pidió a los profesores ser flexibles con asistencias y evaluaciones.

Mientras que a los estudiantes foráneos se le pide permanecer en sus hogares hasta que se restablezcan las condiciones adecuadas para sus traslados.