Fernanda Tapia defendió en redes sociales el próximo concierto de Rosalía en la plancha del Zócalo de CDMX el 28 de abril de 2023. La ex conductora de “El Almohadazo” invitó a la oposición a bailar y divertirse.

La locutora de radio disruptora, transgresora y sui generis, como se describe a sí misma en su bio de Twitter, explicó que al bloque opositor del PRIAN no le queda de otra que criticar la adminitración de CDMX.

“A falta de propuestas, al bloque opositor corrupto del PRIAN no le queda de otra que criticar todo lo que hace el gobierno de Claudia Sheinbaum, como el próximo concierto de Rosalía en el Zócalo”, aseguró Fernanda Tapia.

No obstante, la locutora de radio no quiso dejar fuera del concierto al bloque opositor. “También están invitados aunque no acepten que esta es una ciudad de derechos donde la cultura, el baile y la diversión están garantizados”, dijo.

El anuncio fue muy breve, pero Claudia Sheinbaum generó una ola de reacciones al informar sobre el concierto gratis de Rosalía en el Zócalo de CDMX. La jefa de gobierno compartió la noticia a través de su canal de TikTok.

“¿Están listos? Visiten mi TikTok ahora. Les tengo una sorpresa”, escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter. En el video, la jefa de gobierno de CDMX espera una supuesta llamada telefónica y luego se da el anuncio.

Lo que responde del otro lado no es otra cosa que la canción “Bizcochito” de Rosalía, parte del álbum Motomami, que será presentado el 28 de abril a las 08:00 horas en el Zócalo de la CDMX.

Motomami de Rosalía ganó el premio al mejor álbum del año en los Premios Grammy Latinos. Con este galardón, la cantante se convirtió en la primera española en recibir este reconocimiento dos veces.

“La Fama”, uno de los sencillos de Motomami alcanzó los primeros puestos en listas musicales de Estados Unidos Francia, España, El Salvador y Panamá. “Saoko” y “Chicken Teriyaki” también alcanzaron gran éxito.

Rosalía dará concierto en el Zócalo de CDMX (Cortesía)

Medio Metro pirata aprovechó la fiebre por el anuncio de Claudia Sheinbaum sobre un importante concierto en la CDMX. El personaje de redes sociales le pidió a la jefa de gobierno de la capital ser invitado a un evento y ella le contestó.

Claudia Sheinbaum anunció el 10 de abril de 2023 un concierto gratuito de Rosalía en el Zócalo, la cantante española es mejor conocida por el boom que generó su álbum Motomami, lanzado en 2021, y por el cual visitó México.

Medio Metro pirata no perdió la oportunidad para sumarse a esta fiebre, que en redes sociales generó una ola de reacciones, principalmente entre el público joven y adolescente.

“Saludos, Claudia. Espero muy pronto me invites a un evento en CDMX, ya que yo soy de Tacubaya. La verdad te admiro mucho, eres una gran mujer”, escribió Medio Metro en una publicación de Facebook de Sheinbaum.

“Claro que sí, mándame tu contacto por DM”, respondió la jefa de gobierno a Medio Metro. Sin embargo, se trata del mismo Medio Metro que hizo campaña a favor de Alejandra del Moral, candidata del PRI a la gubernatura del Estado de México.