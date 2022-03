Lilly Téllez a Fernanda Tapia: AMLO no me regaló nada, hice campaña y gané

Lilly Téllez respondió a Fernanda Tapia al negar que esté ocupando un puesto en el Senado por la vía plurinominal, pues dijo que AMLO no le regaló nada, ya que ella hizo campaña y ganó.

Por medio de su cuenta de Twitter, Lilly Téllez compartió un mensaje con el cual se dirigió a Fernanda Tapia para explicarle que no es senadora plurinominal.

Así lo indicó Lilly Téllez al señalar que para ocupar el puesto en el Senado de la República, realizó campaña y obtuvo el triunfo sin la necesidad de ser militante de Morena.

La senadora que recientemente formalizó su militancia en el PAN, Lilly Téllez, respondió a Fernanda Tapia al negar que sea legisladora federal por medio de la vía plurinominal.

Al destacar que hizo campaña y ganó el voto como candidata externa sin afiliarse a Morena, Lilly Téllez aceptó que el presidente AMLO sí la invitó a pelear por la senaduría, pero no le regaló nada.

Por el contrario, resaltó la legisladora federal del PAN, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le “quedó a deber” en el proceso electoral que se realizó en 2018 pasado.

“Hola @TapiaFernanda no soy plurinominal; hice campaña y gané el voto como candidata externa, sin afiliarme a morena.

El presidente López Obrador me invitó a pelear la senaduría, no me regaló nada, al contrario, me quedó a deber. Saludos”

Lilly Téllez