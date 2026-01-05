La Embajada de Estados Unidos en México anunció cambios en las citas para trámite de visas este lunes 5 de enero ante posibles manifestaciones por la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump.

“Se solicita los clientes con cita de visa y ciudadana que ingresen a la Embajada por la intersección de Casa de la Moneda y Presa Falcón. Esta medida ayuda a gestionar el acceso al edificio mientras se mantienen los procedimientos de seguridad… La Embajada continuará monitoreando las condiciones locales y compartirá actualizaciones si es necesario cambiar los arreglos de las citas” Embajada de Estados Unidos en México

La Embajada de Estados Unidos en México pidió a quienes acuden, que entren por la intersección de Casa de la Moneda y Presa Falcón.

También dijo que si es necesario, cambiará las citas para garantizar las condiciones locales para el ingreso de tramitantes de visa.

Embajada de Estados Unidos en México en alerta por posible manifestaciones por captura de Nicolás Maduro

Cabe recordar que la entrada principal de la Embajada de Estados Unidos en México, en su nueva sede, se encuentran en Presa Angostura 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX).

El objetivo principal de la alerta de cambios, a decir de la Embajada, es que se garantice la seguridad de los asistentes.

Así lo anunciaron luego de que este fin de semana, personas se manifestaron ante la Embajada e incluso aventaron huevos e hicieron pintas tras conocerse la captura de Nicolás Maduro.

Policía CDMX cierra calles en torno a Embajada de Estados Unidos en México

Para este lunes 5 de enero, la Policía de la CDMX anunció desde primera hora el cierre vehicular en Avenida Casa de la Moneda, entre presa Falcón y Calzada Legaría, donde la Embajada de Estados Unidos en México anunció será su nuevo acceso.

Manifestaciones en CDMX por la captura de Nicolas Maduro

Las manifestaciones confirmadas este 5 de enero por el tema Venezuela se han convocado en Belisario Domínguez 32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémóc, convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el movimiento Palestina MX a partir de las 16:00 horas.

De la misma manera, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana se reunirá en Tlalpan 1036, colonia Nativitas, alcaldía Benito Juarez, CDMX, a partir de las 18:00 horas.