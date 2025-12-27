La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), dio a conocer cuál será el menú especial que se ofrecerá a quienes caigan en El Torito durante el Año Nuevo 2026.

Operativo alcoholímetro en CDMX (ENRIQUE ORDÓÑEZ/CUARTOSCURO)

Conoce el menú especial de El Torito para el Año Nuevo 2026 en CDMX

Año con año, el Centro de Sanciones Administrativas de la CDMX, mejor conocido por el popular mote de El Torito, ofrece un menú especial durante las celebraciones de las fiestas decembrinas.

Luego de la cena de Navidad, la SSC comunicó que para la Noche Vieja y el Año Nuevo 2026, los platillos que se brindarán a quienes sean retenidos en El Torito, se tratan de los siguientes:

Entrada: Sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos

Plato fuerte: Pavo en salsa de arándanos con chipotle

Guarnición: Ensalada de papa y zanahoria con crema y perejil

Postre: Ensalada de manzana

Bebida

: Ponche de frutas

Hay que recordar que las autoridades capitalinas han explicado que la intención del menú especial que se ofrece para la cena de Año Nuevo en El Torito, es dar un trato digno a quienes son detenidas por no pasar la prueba del alcoholímetro.

Alcoholímetro CDMX cumple 22 años

El programa Conduce Sin Alcohol, que es mejor conocido como el Alcoholímetro, cumplió en este mes de diciembre de 2025, 22 años de operación ininterrumpida en la CDMX.

Durante las jornadas decembrinas con motivo de Navidad y Año Nuevo, el operativo se reforzó en distintos puntos de la capital, con filtros móviles y permanentes, de los que la SSC subrayó que el objetivo es salvar vidas.

El programa #ConduceSinAlcohol, con 22 años ininterrumpidos en operación, se ha consolidado como una política pública con #PerspectivaDeGénero.

El 47% de su personal operativo son #Mujeres, quienes contribuyen de manera decisiva a su implementación.



💡Recuerda,… pic.twitter.com/crTksPrWeL — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 26, 2025

En más de 2 décadas, el Alcoholímetro se ha consolidado como una política permanente de seguridad vial, pues cada temporada festiva cientos de personas son remitidas a El Torito.

Para esta temporada de festividades, se tiene programado que la aplicación de pruebas de alcoholemía en diversos puntos de la capital del país, esté disponible hasta el 11 de enero de 2026.