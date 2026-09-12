El alcoholímetro por Fiestas Patrias inicia hoy 11 de septiembre en CDMX; acá te decimos hasta cuándo estará activo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció el programa especial “Conduce sin alcohol. Operativo Especial Fiestas Patrias” para las 16 alcaldías de la capital con motivo del festejo por el 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México.

¿Hasta cuándo estará activo el alcoholímetro por Fiestas Patrias en CDMX?

De acuerdo con la SSC, el alcoholímetro por Fiestas Patrias en CDMX estará activo a partir de este viernes de 11 hasta el domingo 20 de septiembre 2026 las 24 horas del día.

El dispositivo se realizará gracias al despliegue de 300 elementos policiales.

Los cuales serán apoyados por 120 unidades y logística de seguridad que ayudarán a identificar puntos de revisión como espacios seguros.

Alcoholímetro por Fiestas Patrias en CDMX (@SSC_CDMX)

La SSC detalló que en puntos carreteros de entrada y salida de la Ciudad de México también se instalarán zonas de revisión.

El objetivo de las autoridades es prevenir accidentes viales y ayudar a que la visita de la ciudadanía a CDMX sea más segura.

Para complementar su programa de alcoholímetro por Fiestas Patrias en la capital, igualmente los policías estarán en:

Parques

Plazas comerciales

Explanadas de alcaldías

Zonas de bares y restaurante

Eventos deportivos

Conciertos

Su intención será concientizar a la población sobre no conducir vehículos en caso de ingerir bebidas alcohólicas.