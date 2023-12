En redes sociales circula un reglamento en donde se castiga con descuentos a las propinas de los meseros del restaurante Dos Panes, de Mexicali, Baja California.

Ante esto las y los cibernautas han pedido que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se pronuncien al respecto e inspeccionen al restaurante Dos Panes.

No obstante, debido a la difusión del reglamento, la dueña del restaurante Dos Panes, ubicado en Calzada Francisco L. Montejano, en la colonia Maestros Estatales de Mexicali, dijo que no se realiza dicha practica.

A continuación te contamos qué pasó en el restaurante Dos Panes de Mexicali, y la respuesta de las autoridades sobre las practicas del comercio.

Filtran reglamento ilegal del restaurante Dos Panes, en Mexicali

A través de redes sociales se filtró el reglamento del restaurante Dos Panes, de Mexicali, Baja California, en donde se hacen descuentos a las propinas de los meseros según sea su infracción.

De acuerdo con el documento, se castiga por lo siguiente:

Retardos a partir de un minuto

No checar entrada y salida

Actividades no cumplidas

Uso de celular

No seguir indicaciones

Abandonar el trabajo

Faltas injustificadas

Solitudes de permisos

Asimismo, se indica que los castigos son equivalentes al descuento de días laborales, en caso de faltas injustificadas, y de porcentajes de las propinas ganadas, este incluso cuando hayan pedido permiso los trabajadores.

En cuanto al monto del descuento de las propinas, el documento indica una r etención desde el 1% por no cumplir con labores indicadas , aún cuando no estén dentro de sus actividades laborales, hasta el 50% por faltas.

Además, el descuento es según el puesto que desempeñe cada trabajador, pues hay una diferencia entre los que que trabajan en cocina y comedor.

Reglamento de restaurante Dos Panes, Mexicali (especial)

Profeco señala ilegalidad del descuento de propinas a trabajadores del restaurante Dos Panes

Ante las menciones en el reglamento, Profeco aseguró que los lineamientos impuestos son ilegales, pues acusó que las propinas son del trabajador y que los dueños no pueden reservarlas ni tomar decisiones sobre ellas.

En ese sentido, Profeco indicó que, en caso de buscar una inspección en el restaurante Dos Panes de Mexicali se deberán de comunicar a los números:

55 5645 2216

55 3000 2700

Asimismo, señaló que pueden enviar un correo a inspeccionfederal@stps.gob.mx y solicitarla.

Dueña del restaurante Dos Panes de Mexicali desmiente recortes a propinas

Por su parte, Kitzia Carrasco, fundadora y dueña del restaurante Dos Panes de Mexicali, aseguró que la información está sacada de contexto y que a los trabajadores no se les descuenta de sus propinas.

Según dijo, el reglamento es de 2021 y fue impuesto tras un acuerdo de los mismos trabajadores, quienes trataron de sancionar a quienes cometían faltas al reglamento.

No obstante, dijo que las sanciones no se aplican ni se aplicarán y que, en la actualidad, los empleados que no respetan el reglamento reciben llamadas de atención verbales y posteriormente se les levanta una acta administrativa de manera legal.

Además, señaló que el domingo 10 de diciembre las dos sucursales del restaurante Dos Panes fueron inspeccionadas por la STPS debido a los señalamientos en redes sociales.