Eduardo Cervantes, ex dirigente de Morena en la Ciudad de México (CDMX), lanzó fuertes críticas contra el partido guinda al acusar que en su interior persiste la corrupción.

Durante la conferencia de prensa“La Chilanguera”, realizada el pasado 24 de agosto, Eduardo Cervantes señaló que dentro de Morena hay militantes que, a su juicio, se han alejado de los principios de honestidad, austeridad y amor al pueblo que el movimiento enarbola como bandera.

Eduardo Cervantes, ex dirigente de Morena, asegura que principal enemigo está dentro de Morena

Durante su intervención, Eduardo Cervantes aseguró que en Morena hay muchos perfiles que mienten, que son corruptos y que no comparten los fundamentos del proyecto partidista.

En este aspecto, el ex dirigente morenista consideró que el principal enemigo de Morena está dentro de Morena .

“En nuestro partido hay mucha gente que miente, que es corrupta y que no comparte los fundamentos del proyecto de transformación de México. Yo creo que el principal enemigo de Morena está dentro de Morena”, declaró Cervantes.

Cervantes refirió que en sus filas hay integrantes que tienen la ideología del “viejo régimen“, en referencia del PRI, y quienes dijo ponen en riesgo al partido.

Asimismo, criticó a recientes casos de militantes de Morena señalados por lujos al considerar que no siguen el principio de la justa medianía del partido.

“Si vamos a estar anhelando los mejores restaurantes, y los hoteles cinco estrellas, y las clases especiales en los aviones, y la hija en Disneylandia, y el hijo más grande en una universidad de Europa… ¡uta madre!” Eduardo Cervantes

Eduardo Cervantes, ex dirigente de Morena, es separado de su cargo tras duras críticas contra Morena

Tras sus críticas contra Morena, Eduardo Cervantes fue separado de su cargo como parte del Programa de Formación Política del partido.

Cervantes indicó que Héctor Díaz-Polanco, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en CDMX, fue quien determinó la decisión.

“Me permito informarles, queridas compañeras y compañeros, que hace un par de horas fui informado de mi separación de la responsabilidad que tenía en el Programa de Formación Política del CEE, por decisión de este órgano y del Presidente del mismo”, confirmó el ex dirigente morenista.

Asimismo, luego de las declaraciones de Eduardo Cervantes, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en CDMX, en un comunicado, se deslindó de las opiniones del ex dirigente, al señalar que no reflejan la postura del partido.