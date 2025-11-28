Karla Díaz -de 41 años de edad- inauguró su restaurante Pinky Room en agosto de 2025. Aquí te decimos dónde se encuentra el polémico lugar.

Pinky Room lleva tres meses funcionando y ya comenzaron los malos comentarios, pues los comensales se quejan de los precios, comida y servicio.

Pinky Room: Ubicación del restaurante de Karla Díaz

Karla Díaz defendió su restaurante y asegura que al ser nueva en la rama restaurantero, aún tiene algunas deficiencias que ya está solucionando.

Esto debes saber del Pinky Room:

Ubicación: Garden Galerías Insurgentes, ubicada en calle Oso número 73, en la alcaldía Benito Juárez.

Horario: abre las 9:00 de la mañana y cierra a la 1:00 de la mañana.

Pinky Room, restaurante de Karla Díaz (Instagram/@pinkyroom.mx)

Si llegas en transporte público al Pinky Room, la estación del Metro más cercana a Galerías insurgentes es Insurgentes Sur, de la línea 12.

Pinky Room está a 10 minutos de la estación Insurgentes Sur.

Si viajas en Metrobús, la estación más cercana al restaurante es Félix Cuevas, de la Línea 1.

Recuerda hacer reservación para acudir al Pinky Room, la cual se hace a través de la página de reservándonos.

Puedes encontrar el link para reservar en la cuenta de Instagram del Pinky Room; los lunes no hay servicio.

Estos son los rangos de precios del Pinky Room

Algunos clientes se han quejado de los precios de la comida de Pinky Room, ya que mencionan que el tamaño no es proporcional al costo.

Pinky Room cuenta con una carta con alimentos que van desde los 170 pesos, hasta los 680 pesos.

Unos “Pinky chilaquiles” cuestan 165 pesos, mientras que una ‘tostada de jamón serrano’ cuesta 260 pesos.

Un café no rebasa los 60 pesos, mientras que un cóctel puede costar entre 180 y 210 pesos.

El menú de platos fuertes es amplio y el alimento más barato es un ‘ceviche de sandía’ con un costo de 180 pesos.

El platillo más caro es un ‘rib eye’ de 680 pesos, mientras que los postres de Pinky Room van desde 240 a 260 pesos.