Criticaron el restaurante de Karla Díaz -de 41 años de edad- y la cantante salió a defender la comida de su Pinky Room.

Una usuaria de TikTok se volvió viral luego de que diera una mala reseña al restaurante de Karla Díaz, donde se quejó de la comida y el servicio.

Karla Díaz defiende su restaurante Pinky Room de las criticas

Varios usuarios de TikTok han expuesto sus malas experiencias en el Pinky Room, en las que se quejan de la comida.

Ante estas críticas, Karla Díaz quiso defender su restaurante, argumentando que ella no es experta en el negocio y por eso tiene fallas.

“El tema restaurantero es un tema que no conocíamos, que nos empezamos a empapar antes de abrirlo y obviamente estamos acercándonos a gente experta en la rama” Karla Díaz

¡Karla Díaz RESPONDE a las CRÍTICAS contra su RESTAURANTE! Recompensará las malas experiencias

Karla Díaz menciona que ya se está asesorando con expertos en la rama restaurantera y dice que las críticas son normales.

“Siempre hay alguien que va a señalar, pero antes no había redes sociales, pero ahorita todo se maximiza” Karla Díaz

La cantante dice que su equipo le escribió a la joven que hizo la reseña de su restaurante, ya que querían volverla a invitar .

Sin embargo, la usuaria de TikTok no contestó los mensajes e ignoró la invitación de Karla Díaz.

“Nunca contestó, nos dejó en visto varias veces” Karla Díaz

Por lo pronto, Karla Díaz sigue con su Pinky Room y asegura que va mejorando la experiencia de sus comensales.

Así es el Pinky Room, el restaurante de Karla Díaz

Los comensales del Pinky Room se han quejado de la comida insípida, así como del servicio de sus meseros, quienes suelen olvidar sus peticiones.

El Pinky Room consiste en un restaurante y un set donde los visitantes se puede sacar fotografías.

Además, hay una replica del set del programa Pinky Promise y una tienda de regalos; la queja sobre este espacio es que los artículos tienen precios excesivos.

Los precios de la comida van desde los 170 pesos hasta los 680 pesos, pero, los comensales se han quejado que las porciones son pequeñas comparadas con el costo.

Otra de las quejas constantes del Pinky Room de Karla Díaz, es que la comida es insípida y la textura de algunos alimentos son duros.