La Fase 1 de la Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CDMX) se mantiene activa por cuarto día consecutivo para hoy jueves 16 de mayo, lo cual preocupa a los automovilistas que desean circular el viernes 17 de mayo.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que, derivado de la alta concentración de ozono, sumado a las temperaturas que han llegado a los 30 grados, algunos carros se quedarán en casa por el Doble hoy no circula.

Este programa tiene el objetivo de disminuir las emisiones de contaminantes producidas por los carros en el Valle de México pero ¿habrá doble el viernes 17 de mayo? Te damos los detalles.

Se mantiene Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX - (Mario Jasso | Cuartoscuro)

Contingencia ambiental hoy 16 de mayo: Estos autos no circularán el viernes 17 de mayo

Tras la permanencia de la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en la CDMX y Estado de México, la CAMe informó que se mantendrá vigente el doble hoy no circula para este jueves 16 de mayo.

No obstante, será también esta noche, a las 20:00 horas o antes, que la comisión ambiental confirme o descarte si habrá doble hoy no circula para el viernes 17 de mayo.

Aunque hasta la edición de esta nota no se ha confirmado la activación del hoy no circula, en caso de entrar en vigor para mañana viernes, estos son los autos que no circularán en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

Carros con holograma de verificación 2

Carros con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico de la placa sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8

Carros con holograma de verificación 00 y 0, con engomado verde y terminación de placa 1 y 2

Taxis con holograma 2, 1 con terminación 0,1,2,4,5 y 8, así como holograma 0 y 00 con terminación 1 y 2

#ComunicadoCAMe | 15:00h

📢Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM.

Más información en https://t.co/wXwnZWUaF6 pic.twitter.com/07bLSAdxXn — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 16, 2024

¿Qué carros quedarían exentos del Doble hoy no circula si este aplica el viernes 16 de mayo en la CDMX?

Los carros que podrán salir sin recibir multas ni amonestaciones tras la activación del Doble hoy no circula para el 17 de mayo (en caso de ser confirmado), son los que cumplan con las siguientes características.

Recuerda que en su mayoría son vehículos eléctricos, de servicio social, o bien, de transporte colectivo en la CDMX.

Estos son los carros que podrán circular este 17 de mayo en caso de ser activado el Doble hoy no circula:

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos con matrícula ecológica u holograma tipo exento

Vehículos que porten holograma “00″ o “0″ con engomado diferente al color rojo y terminación de placa 3 y 4

Vehículos para atender una emergencia médica

Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos

Vehículos de servicios urbanos

Vehículos de transporte escolar y de personal

Recomendaciones a la población para reducir emisiones ante contingencia ambiental en CDMX

La CAMe publicó una serie de recomendaciones a la población para contribuir a la reducción de emisiones de precursores de ozono ante la contingencia ambiental activada en la CDMX; estas son:

facilitar y continuar el trabajo a distancia, así como realizar compras y trámites en línea para reducir viajes

evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes

recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado

revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico

reducir el uso de combustibles en casa

acortar el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos

utilizar recipientes con tapa al cocinar