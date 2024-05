¿Habrá Doble hoy no circula el sábado 11 de mayo? Te decimos cuáles son los engomados que circulan en la Ciudad de México (CDMX) el día de mañana.

El pasado jueves se activó la Fase I de contingencia ambiental debido a las cantidades de ozono registradas en la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que causó la implementación del Doble hoy no circula para este viernes 10 de mayo de 2024.

Sin embargo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó en pleno Día de las Madres que, a partir de las 15:00 horas de este viernes se suspende la contingencia ambiental , por lo que te decimos los engomados que sí circulan en CDMX para el sábado 11 de mayo.

¿Doble hoy no circula el sábado 11 de mayo?

No te preocupes, pues no habrá Doble hoy no circula para el sábado 11 de mayo en la CDMX debido a que las condiciones meteorológicas han mejorado, según informó la CAMe este viernes a las 15:00 horas.

Fue ayer jueves 9 de mayo, previo al Día de las Madres, que se activó la Fase I de la contingencia ambiental, por lo que este viernes no circulaban algunos engomados con el objetivo de disminuir las emisiones contaminantes.

Sin embargo, la CAMe aseguró que las concentraciones de ozono en la CDMX han disminuido, por lo que se suspende la contingencia ambiental y, con ello, el doble hoy no circula para hoy viernes 10 y para el sábado 11 de mayo.

#ComunicadoCAMe | 15:00h

Se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 15:00h en las ZMVM.

Más información en https://t.co/9PzR2pNXGN pic.twitter.com/133Dyuy1NS — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 10, 2024

Estos engomados circulan en CDMX el sábado 11 de mayo

Cabe recordar que en el comunicado donde se informaba sobre la activación de la Fase I de la contingencia ambiental, se indicaron una serie de engomados y carros que no podían circular este viernes 10 de mayo.

No obstante, no se implementará el Doble hoy no circula el sábado 11 de mayo, por lo que estos engomados podrán circular este día en la CDMX:

Engomado amarillo cuyo último dígito numérico de la placa de circulación es 5 o 6

Engomado rosa cuyo último dígito numérico de la placa de circulación es 7 u 8

Engomado rojo cuyo último dígito numérico de la placa de circulación es 3 o 4

Engomado verde cuyo último dígito numérico de la placa de circulación es 1 o 2

Engomado azul cuyo último dígito numérico de la placa de circulación es 9 o 0

Pero cuidado, pues el sábado 11 de mayo de 2024 corresponde al segundo sábado del mes , por lo que dejarán de circular las placas con terminación PAR (0, 2, 4, 6 y 8) con Holograma 1 en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas.

Asimismo, quienes tengan holograma 2, sin importar su engomado, dejarán de circular todos los sábados entre las 5:00 y las 22:00 horas.