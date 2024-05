La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), activó este 9 de mayo, la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, por lo cual el día de mañana se pondrá en marcha el doble hoy no circula en la CDMX.

De acuerdo con la información emitida por el organismo, la tarde de este 9 de mayo se registraron concentraciones máximas de ozono de 158 partes por billón (ppb) en la Ciudad de México (CDMX).

Debido a lo anterior y como parte de las medidas preventivas ante la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, se dispuso la activación del doble hoy no circula para mañana viernes 10 de mayo.

Pero, ¿cuáles son los carros que no podrán circular en pleno Día de las Madres en la CDMX? Te contamos los detalles con respecto a la disposición emitida por las autoridades.

Tráfico (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Qué carros no circulan el viernes 10 de mayo por el doble hoy no circula?

Ante la activación del doble hoy no circula en la CDMX como parte de la Fase 1 de la contingencia ambiental, CAMe refirió que diversas unidades no podrán ser usadas el viernes 10 de mayo.

En su comunicado, el organismo detalló que los carros que no podrán circular en pleno Día de las Madres, se tratan de los presentados a continuación:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0

1, 3, 5, 7, 9 y 0 Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado azul, terminación de placa 9 y 0

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX

Los taxis con holograma de verificación “00″, “0″, “1″ o “2″ que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas

Tráfico (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Autoridades emiten recomendaciones para prevenir riesgos

Con el fin de evitar que la población se ponga en riesgo ante las condiciones de contaminación por ozono que se registran en la CDMX, la CAMe emitió una serie de recomendaciones.

Al respecto, el organismo que reportó los altos niveles de contaminación en el Valle de México durante la tarde de este 9 de mayo, se deben evitar las siguientes actividades y condiciones:

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas

Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados

Mantenerse informados sobre la calidad del aire con la App “Aire”, en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, en X (Twitter) @Aire_CDMX

En lo que respecta a las acciones que se pueden desplegar para colaborar con la reducción de contaminantes, la CAME indicó que se puede recurrir a lo siguiente:

Facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico

Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa