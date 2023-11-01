María Clemente García, diputada federal por Morena, explotó contra Omar García Harfuch, aspirante a la candidatura del partido guinda a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, por regalar propaganda con su imagen en cobijas para impulsar sus aspiraciones.

En sus cuentas de redes sociales, María Clemente compartió un video donde critica la repatición de cobijas con la imagen de su compañero de partido Omar García Harfuch, que apuntó fueron hechas con un gasto excesivo, desproporcionado e innecesario de recursos.

La diputada ―visiblemente molesta en la grabación― acusó a García Harfuch de comercializar la política con la repatición de propaganda en todas las alcaldías de la CDMX. Al enseñar la cobija frente a la cámara, la diputada trans comparó al aspirante morenista con el expresidente Enrique Peña Nieto .

“La comercialización de la política. Fíjense ustedes, miren aquí. Omar García Harfuch haciendo uso del dispendio de recursos. Fíjense ustedes, tremenda cobijota que andan repartiendo en todas las alcaldías” María Clemente García. Diputada federal por Morena

Es importante mencionar que las críticas de la diputada morenista llegan en medio de lo que parecería una campaña contra García Harfuch a unos días de conocer los resultados de la encuesta que definirá quién contenderá por el partido en la CDMX, el próximo 10 de noviembre.

Diputada María Clemente García se lanza contra Omar García Harfuch por propaganda en cobijas ante tragedia en Acapulco

En su video, la diputada María Clemente García se lanzó contra Omar García Harfuch por gastar recursos públicos en propaganda en medio de una tragedia como la de Acapulco, Guerrero, por el impacto del huracán Otis.

“En medio de una catástrofe, miren con su carota. ¿Ya vieron? Como Peña Nieto”, refirió la diputada trans.

Al respecto, conminó al aspirante morenista a que en lugar de repartir las cobinas con su imagen en la CDMX, las done y mande a las personas damnificadas de Acapulco y otros municipios afectados en la costa grande de Guerrero.

Lo anterior, puesto que según María Clemente, sería “lo más concreto, lo más congruente y lo más morenista que jamás ha hecho él en toda su vida” que pueda hacer García Harfuch.

“En medio de una catástrofe como la que andamos viviendo en Guerrero, en Acapulco. Yo conminaría a García Harfuch para que en lugar de que la siga repartiendo para promover su imagen pública, que las done y las mande a Acapulco. Sería lo más concreto, lo más congruente y lo más morenista que jamás ha hecho él en toda su vida” María Clemente García

Diputada María Clemente acusa que Omar García Harfuch compra medios de comunicación y paga encuestas

En la descripción del video, la diputada María Clemente García denunció que Omar García Harfuch compra medios de comunicación y paga encuestas para promover su imagen, rumbo a la encuesta por la candidatura de Morena al gobierno capitalino.

Por ello, la legisladora pidió al extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX dejar de ser “policía” y comportarse como “un ser humano”.