Omar García Harfuch, aspirante de Morena al gobierno de la Ciudad México (CDMX) en las elecciones 2024, reprobó los exámenes de confianza como policía y el tema nuevamente ha salido a la esfera pública.

En medio de la contienda interna en Morena por el gobierno de la CDMX, Omar García Harfuch sostuvo una entrevista con el diario El País; durante la conversación pidió cambiar la percepción que se tiene de la policía y el ejército.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que el 30 de octubre se darán a conocer los candidatos de los nueve estados que están en disputa en las elecciones 2024, incluida la Ciudad de México (CDMX).

Los aspirantes de Morena por la CDMX son:

Omar García Harfuch fue sometido a exámenes de confianza el 13 de enero de 2009, el 18 mayo de 2011 y el 6 de octubre de 2011, de acuerdo con información de la periodista Anabel Hernández para Aristegui Noticias, en 2020.

Los aspirantes a un cargo de seguridad en el gobierno federal deben aprobar cinco exámenes. Sin embargo, los tres Reportes Integrales de Evaluación de Omar García Harfuch tuvieron el mismo resultado: “No cumple con el perfil”.

Las cinco pruebas que debe pasar un funcionario de seguridad son:

Omar García Harfuch no pasó el polígrafo, debido a la pregunta “¿Mantienes compromisos con la delincuencia organizada?”, pues el informe mostró que en las respuestas hubo “reacciones significativas de falta de veracidad”.

Omar García Harfuch descartó que su perfil como policía sea un obstáculo para competir en Morena por el gobierno de la CDMX y, en ese sentido, se refirió a la postura de AMLO respecto al hecho de ser o no de izquierda.

En entrevista para El País, esto declaró el aspirante de Morena:

En ese sentido, dijo que ser policía es su “máximo orgullo”.

“He escuchado y leído que de manera despectiva dicen ‘el policía Omar’, como si eso me fuera a ofender. ¡Es mi máximo orgullo! Yo me metí a la policía con miles de jóvenes porque queríamos servir, y la policía me dio esa oportunidad. En todos los lugares donde he estado (en la campaña), no ha habido una sola persona que me diga: ‘Oye Omar, es que eres policía’. Al contrario, la gente dice: ‘Nos vale si eres policía, doctor, empresario, nada más ven y resuelve’. Y la policía sabemos hacer eso, sabemos resolver”.

Omar García Harfuch