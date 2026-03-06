Diana Sánchez Barrios, diputada del Congreso local de la Ciudad de México (CDMX), se conectó a una sesión virtual desde una estética y votó mientras una persona la peinaba.

La sesión era de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y se aprobaron las reformas al artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de inspección laboral.

Este viernes 6 de marzo, la diputada local Diana Sánchez Barrios participó en una sesión del Congreso de CDMX y se conectó desde una estética, mientras la peinaban.

Durante la mayoría de la sesión, Diana Sánchez Barrios mantuvo su cámara encendida, por lo que se logró percibir que la diputada local se encontraba arreglándose en una estética.

Por minutos se observa como un estilista plancha y trabaja el cabello de Diana Sánchez Barrios, mientras que la diputada local participa en la sesión, aunque no tuvo mucha participación.

De acuerdo con la información, durante esta sesión se aprobaron las reformas al artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo en materia de inspección para el cumplimiento de las políticas laborales.

La sesión de esta comisión del Congreso de CDMX duró casi 10 minutos, sin embargo, causó gran polémica por la participación de Diana Sánchez Barrios desde una estética.