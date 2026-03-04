El empresario Ramses Palomo fue detenido el 3 de marzo de 2026 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acusado de tentativa de homicidio por un ataque ocurrido en 2024 en el bar República de Polanco.

De acuerdo con reportes, Palomo habría disparado contra un asistente tras una discusión en el establecimiento ubicado en Masaryk.

La Fiscalía de la CDMX abrió una carpeta de investigación por lesiones y uso de arma de fuego, aunque aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la captura.

Confirman detención del empresario Ramses Palomo por presunto ataque ocurrido en 2024

Agentes de la Policía de Investigación de la CDMX detuvieron al empresario Ramses Palomo.

La captura se dio en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM), de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez “C4″.

Ramses Palomo está acusado por tentativa de homicidio, ya que presuntamente atacó, tras una discusión, a un asistente en el bar “República” de Polanco el 19 de octubre de 2024.

Detienen al empresario Ramses Palomo por presunto ataque ocurrido en 2024 (@c4jimenez / X)

De acuerdo con los reportes, la Fiscalía de la CDMX abrió una carpeta de investigación contra Ramses Palomo por lesiones y dispara con arma de fuego.

Por el momento, la Fiscalía no ha dado ningún pronunciamiento sobre la detención del empresario Ramses Palomo.

Además del ataque Ramses Palomo, el bar República de Polanco ha estado relacionado con otros incidentes.

Uno de ellos fue la desaparición en 2023 del también empresario Íñigo Arenas Saiz.

Ya que fue el último lugar en el que estuvo antes de ir al bar Black Royce en Naucalpan, Estado de México, donde murió a los 41 años de edad.