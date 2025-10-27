En redes sociales causó indignación un video de un hombre en situación de calle que huía de la policía atacó a una pareja en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX).

En una publicación de la red social X, explicaron que el hombre que agredió a esta pareja con un tubo era una persona en situación de calle que estaba bajos los efectos de estupefacientes.

Pero antes de perpetuar su ataque ya lo perseguía la policía de la CDMX, aunque se desconoce el motivo.

Policía de la CDMX logra atrapar a hombre en situación de calle que atacó a una pareja en la colonia Juárez

En más detalles de este ataque dan a conocer que este hombre que caminaba sobre la misma banqueta que la pareja en cuestión, cuando tuvo la oportunidad de estar cerca de ellos sacó un tubo y comenzó a golpear al hombre.

Aunque se desconoce el horario exacto y día de la agresión el video que se muestra en redes sociales se hizo viral de inmediato este pasado fin de semana, lo que generó diferentes reacciones de rechazo de los usuarios con comentarios de rechazo a la personas en situación de calle.

Así como llamados a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega para que pueda controlar este tipo de situaciones.

"Ya estamos hartos de tanto indigente drogado en las calles de nuestra colonia, hasta q pase una tragedia mayúscula las autoridades van a hacer algo, esta gente debe ser llevada a albergues donde con disciplina y trabajo puedan salir d sus adicciones @AlessandraRdlv @pcacuauhtemoc" usuario en X

A pesar de la impactante agresión con un tubo a la pareja, los policías de la CDMX que ya venían persiguiendo a este hombre en situación de calle desde antes, lograron detenerlo con el apoyo de los vecinos de la zona que coadyuvaron a la autoridades capitalinas para poder detenerlo con rapidez.

Por el momento se desconocen detalles como la identidad de este hombre en situación de calle o bajo qué tipo de estupefacientes estaba bajo sus efectos y si fue denunciado tras esta agresión a la pareja.