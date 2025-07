Una familia de policías del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, le dio una golpiza a su vecino y esposa por un lugar de estacionamiento.

Los hechos ocurrieron el pasado de 17 de julio en Chimalhuacán, Estado de México, donde una cámara de seguridad registró las agresiones de tres sujetos en contra de Juan Carlos y su esposa Susana.

Aunque los primeros ataques fueron en contra de Juan Carlos por un lugar de estacionamiento, su esposa también resultó herida al tratar de detener los golpes en contra de su pareja.

Estado de México: Juan Carlos fue víctima de golpiza de policías de Chimalhuacán

El 17 de julio, cerca de las 17:51 horas, Juan Carlos y su esposa fueron víctimas de una golpiza por parte de policías municipales de Chimalhuacán, Estado de México; los hechos fueron captados en video por una cámara se seguridad.

Todo comenzó cuando Juan Carlos estacionó su camioneta afuera de su casa, en un lugar público, situación que generó molestia para su vecinos que resultaron ser policías municipales, quienes lo abordaron para insultarlo y agredirlo.

“¿Qué te ríes wey?“, le dijo Aaron, hijo de Pablo (policía municipal) a Juan Carlos, quien respondió ”¿yo qué tengo que ver?“, pero Aaron lo volvió a increpar diciéndole “¿A poco sí bien verga y acá wey?”.

Estado de México: Esposa de Juan Carlos también fue víctima de golpiza de policías de Chimalhuacán

Juan Carlos explicó que no respondió a las agresiones de los policías municipales de Chimalhuacán, Estado de México, hasta que una de sus familiares fue víctima de un golpe en la entrada de su casa, por lo que respondió con otro golpe en contra de Pablo, y tres hombres se le fueron encima.

Posteriormente, la esposa de Juan Carlos intentó intervenir, pero la familia de policías municipales también golpeó a la mujer, quien recibió puñetazos y patadas indiscriminadas. Pablo incluso la jaló del cabello y la tiró al suelo para seguirle propinando patadas.

“Y pues la verdad yo dije: Ahorita me van a dar un mal golpe hasta que me maten o no sé”, relató la víctima para Imagen Noticias, quien se identificó como Susana.

La grabación también registró que momentos después de estas agresiones, una familiar de Juan Carlos intentó cerrar la puerta de su vivienda, pero fue golpeada por la esposa de Pablo, quien también resultó ser policía en funciones del Estado de México.

Los 5 estados más peligrosos de México

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentó el reporte mensual que señala a los 5 estados más peligrosos de México en mayo de 2025. Dicho informe incluye delitos, tanto del fuero federal como del fuero común.

Los 5 estados más peligrosos de México en 2025 tienen que ver con delitos de alto impacto, como los homicidios dolosos. Uno de estos cinco estados registró más de mil homicidios dolosos en mayo de 2025.

De nueva cuenta, Guanajuato encabeza esta lista en lo que va del año 2025, según las siguientes estadísticas de acuerdo con el número de víctimas por estado:

Guanajuato: mil 127 Baja California: 657 Edomex: 630 Chihuahua: 629 Sinaloa: 559

Mientras que estas son las estadísticas en cuanto a las cifras por los registros de denuncias de homicidios dolosos en mayo de 2025: