Clara Brugada confirmó la asistencia de más de 1.6 millones de personas a la décima edición del desfile de Día de Muertos en CDMX.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, el gran desfile congregó a turistas y habitantes de la ciudad por igual, a esta celebración que “constituye una rebelión contra el olvido”.

Desfile de Día de Muertos en CDMX tuvo un trayecto sin problemas a lo largo de Reforma

El desfile de Día de Muertos en CDMX comenzó a las 2:00 p.m. en la Fuente de la Diana Cazadora, con un trayecto que conectó Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central hasta culminar en la Plaza de la Constitución.

Celebrar el Día de Muertos es una rebelión contra el olvido. Es mantener viva nuestra historia, honrar a quienes nos antecedieron y recordar que, mientras vivan en nuestra memoria, nunca se irán del todo.



Más de 1 millón 600 mil personas disfrutaron este año del Gran Desfile de… pic.twitter.com/FeFNcgjOfY — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 1, 2026

A lo largo de todo este recorrido, el desfile de Día de Muertos en CDMX fue acompañado por las 1.6 millones de personas que señala Clara Brugada.

Los asistentes pudieron ver a 4 mil participantes, distribuidos en 12 carros alegóricos, dos globos monumentales, 14 comparsas ciudadanas y múltiples agrupaciones musicales.

Se contó con la participación del Grupo Cultural Tradición y Tiempo de Tláhuac y la Búhos Marching Band de Veracruz, así como del Instituto Mexicano del Sonido.

Desfile de Día de Muertos en CDMX (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Asistentes al desfile de Día de Muertos en CDMX dejaron una gran derrama económica

Además de darse cita para el desfile de Día de Muertos en CDMX, los 1.6 millones de asistentes al mismo dejarán una gran derrama económica a la ciudad.

Las autoridades señalaron que las festividades derivadas del desfile de Día de Muertos en CDMX y el fin de semana en su totalidad, generarán 53 mil millones de pesos.

Esto también gracias a que se contó con el impulso extra de la Fórmula 1, con el GP de México que se lleva a cabo el 1 de noviembre.

En otras cosas, turistas gastarán en hospedaje, comida, mercancía, transporte y otros aspectos, durante su visita a la capital del país.