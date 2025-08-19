La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, informó cuándo será la fecha oficial de inicio para el emplacamiento de bicicletas eléctricas.

Clara Brugada manifestó que si bien la reciente reforma a la Ley de Movilidad en CDMX estima 1 año para que todos los usuarios cuenten con su placa, el proceso para ello comenzará este mismo 2025.

Fue el 15 de agosto de 2025 cuando el Congreso de la CDMX aprobó las reformas a la Ley de Movilidad con la finalidad de regular el uso de vehículos motorizados eléctricos personales (Vemepe) como motos eléctricas y monopatines.

¿Cuándo inicia el emplacamiento de bicicletas eléctricas en CDMX? Esta es la fecha oficial

Clara Brugada adelantó que el gobierno de la CDMX ya cuenta con la fecha oficial para dar inicio al emplacamiento de bicicletas eléctricas.

De acuerdo con la jefa de gobierno de la CDMX, será en el mes de diciembre cuando la Secretaría de Movilidad comience a emitir este trámite que será obligatorio.

Al respecto, Clara Brugada manifestó que se estima que sea en los primeros días de diciembre cuando oficialmente los usuarios de motos eléctricas y monopatines puedan acudir para realizar su trámite.

La finalidad de esto es que cuando se cumpla el periodo de gracia de 1 año establecido por el Congreso de la CDMX, todos los usuarios ya cuenten con su placa.

Clara Brugada reconoció que se están resolviendo algunos trámites con el Gobierno Federal para la obtención de datos como homoclaves, números de placas y demás, para que al momento de la emisión todo esté perfectamente dentro del marco legal.

Licencia de conducir para scooters y bicicletas eléctricas CDMX (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Congreso CDMX aprueba emplacamiento de bicicletas eléctricas

El 15 de agosto de 2025 el Congreso de la CDMX aprobó las reformas a la Ley de Movilidad en materia de regulación para el uso de Vemepe, como lo son motos eléctricas y monopatines.

Así, de manera unánime los 58 diputados de la CDMX aprobaron el proyecto que estipula que ahora los usuarios de motos eléctricas y monopatines estarán obligados a portar una licencia de manejo especial.

De manera puntual se trata de reformas y adiciones al artículos 9,12 y 64 de la Ley de Movilidad en CDMX, misma que manifestaron tendrá un año de gracia aunque su vigencia será inmediata a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).