El congreso capitalino tiene en la mira los scooters y bicicletas eléctricas en la Ciudad de México (CDMX), pues planea aprobar una reforma para que su uso requiera de licencia de conducir.

Se trata de un proyecto de reforma que ya fue avalado en comisiones y que se tiene planeado que pase ante el pleno del congreso de la capital del país del 15 al 18 de agosto.

Pero, ¿cuáles van a ser los modelos de scooters y bicicletas eléctricas para los cuales será necesario contar con la licencia para conducir en CDMX? Te contamos los detalles.

Licencia de conducir para scooters y bicicletas eléctricas CDMX (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Licencia de conducir para scooters y bicicletas eléctricas CDMX

En la sesión del 11 de agosto, la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del congreso de la CDMX, aprobó la reforma para que scooters y bicicletas eléctricas requieran de licencia de conducir.

El proyecto plantea modificar la Ley de Movilidad de la CDMX en busca de que los conductores de estos vehículos motores, estén obligados a portar licencia de manejo y la documentación que corresponde:

Bicicletas eléctricas con acelerador independiente que superen los 25 km/h, pues se comparan con motocicletas en regulación al no requerir de pedalear para avanzar

Scooters eléctricos de alta velocidad que alcancen más de 25 km/h, con motor con acelerador tipo gatillo o manillar

Bicimotos, pues combinan pedaleo con motor eléctrico y llegan a velocidades superior a 25 km/h

Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPES) tipo A, es decir los vehículos eléctricos menores a 35 kg de uso urbano y velocidad moderada

Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPES) tipo B, es decir los vehículos eléctricos entre 35 y 350, kg capaces de realizar trayectos largos con carga ligera

Cabe destacar que por las características de los scooters y bicicletas eléctricas que serán regulados, se plantea que los conductores adquieren licencia tipo A1 o A2 según lo que aplique para cada unidad.

¿Licencia de conducir para scooters y bicicletas eléctricas? Autoridades de CDMX buscan regular vehículos

El gobierno de la CDMX busca regular el uso de scooters y bicicletas eléctricas mediante la exigencia de licencia de conducir, en medio del crecimiento acelerado del uso de estos vehículos y su impacto.

La reforma que fue aprobada en comisiones, contempla la tipificación de los VEMEPE en los que se incluirán las bicimotos, scooters de alta velocidad y bicicletas eléctricas con acelerador.

Lo anterior debido a que en se expone que estos vehículos ya compiten con motocicletas en potencia y velocidad, por lo que deben cumplir requisitos similares como placas, casco y tarjeta de circulación.

Asimismo, se afirma que la medida busca reducir accidentes, ordenar el espacio público y cerrar vacíos legales que impedían sancionar conductas de riesgo de conductores de scooters y bicicletas eléctricas.

Luego de la aprobación en comisiones, la reforma que prevé un plazo de 360 días para definir los tipos de licencia de conducir y ajustar el Reglamento de Tránsito, se discutirá y votará en el pleno.