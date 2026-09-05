Alcaldía Coyoacán y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizaron un dispositivo de ordenamiento y recuperación del espacio público en las inmediaciones del Hospital de La Ceguera, en Barrio San Lucas.

El operativo se llevó a cabo tras solicitudes de vecinos de la zona, debido a la ocupación de áreas de circulación con mesas, bancas, enseres y estructuras metálicas que excedían los espacios autorizados o no contaban con permiso.

Coyoacán retira estructuras y enseres de la vía pública

Durante la intervención, comerciantes accedieron a liberar áreas ocupadas sin autorización. También fueron retirados bienes mostrencos y estructuras metálicas que ocupaban parte de la vialidad, mientras que a los comerciantes con cédula vigente se les retiraron únicamente los enseres que rebasaban el espacio asignado.

La alcaldía señaló que el objetivo es mantener libres las áreas de circulación, particularmente en una zona de alta afluencia por la presencia de un hospital y escuelas. Además, se implementaron medidas preventivas de Protección Civil.

Coyoacán ordena comercio en inmediaciones del Hospital de La Ceguera (cortesia)

El alcalde Giovani Gutiérrez destacó que mantener libres los accesos y vialidades es una tarea permanente para garantizar que quienes viven, trabajan, estudian o acuden a la zona puedan transitar de manera segura y ordenada.

La alcaldía informó que algunos puestos no cuentan con cédula, mientras que los permisos existentes corresponden a autorizaciones otorgadas desde las décadas de 1980 y 1990. La actual administración no ha emitido nuevos permisos para comercio en esta zona.