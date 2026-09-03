La alcaldía Coyoacán puso en marcha las jornadas gratuitas de detección de cáncer de mama, en alianza con la fundación que se dedica a estos temas de salud, FUCAM; gracias a estos estudios, se ha logrado salvar un sinnúmero de vidas.

En esta sexta edición de la Acción Social “Coyoacán Contigo en la Detección y Diagnóstico Oportuno del Cáncer de Mama”, el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, acompañado por el fundador y presidente vitalicio de FUCAM, Fernando Guisa Hohenstein, así como la directora general de la institución, María Luisa Guisa Ortega.

En Coyoacán tenemos como prioridad preservar la integridad, prosperidad y salud de las y los coyoacanenses. Seguimos a la vanguardia, haciendo frente a un importante tema de salud pública y beneficiando directamente a las mujeres que más lo necesitan. Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán

Coyoacán brinda mastografías gratuitas con FUCAM. (cortesía )

Coyoacán suma 7 mil 770 mastografías gratuitas

Como parte de esta sexta edición se realizarán mil 200 mastografías gratuitas a mujeres de 40 años y más. Este año se llevarán a cabo 20 jornadas en distintas colonias de la demarcación, con el propósito de acercar este servicio de detección oportuna a las mujeres de Coyoacán.

Con esta acción la alcaldía alcanzará un total de siete mil 770 mastografías realizadas desde el inicio de la administración del alcalde Giovani Gutiérrez, como parte de una estrategia permanente de prevención y cuidado de la salud de las mujeres.

Coyoacán brinda mastografías gratuitas con FUCAM. (cortesía )

El fundador y presidente vitalicio de FUCAM, Fernando Guisa Hohenstein subrayó la importancia de que ellas aprovechen las jornadas gratuitas para realizarse una mastografía y detectar oportunamente cualquier anomalía.

Aquí en Coyoacán no les cuesta porque desde un principio la alcaldía hizo de su bandera luchar por las mujeres coyoacanenses y ayudar a mantenerlas libres de cáncer de mama. Por eso insistimos: mujeres, háganse su mastografía. Fernando Guisa Hohenstein, fundador y presidente vitalicio de FUCAM

Coyoacán acercará a 20 colonias campaña de mastografías

La directora general de FUCAM, María Luisa Guisa Ortega, destacó que por sexto año consecutivo Coyoacán suma esfuerzos con la fundación para generar conciencia sobre el cáncer de mama y acercar acciones concretas de prevención y detección oportuna a las mujeres de la demarcación.

Mientras que, la directora general de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios de Coyoacán, Desirée Guadalupe Navarro López, invitó a las vecinas de la demarcación a prevenir el cáncer de mama por medio de la mastografía.

A las vecinas les decimos, su salud no puede esperar, la prevención salva vidas, la mastografía da esperanza. Este 2026 estaremos en 20 colonias con acciones por la vida. Gracias a nuestros grandes aliados de FUCAM refrendamos nuestro compromiso, prevenir el cáncer de mama. Desirée Guadalupe Navarro López, directora general de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios de Coyoacán

A la jornada asistieron también Iliana Beatriz Pardo Hernández, directora general de Participación Ciudadana; Aurora Monserrat Cruz Ramírez, directora general de Seguridad Ciudadana; Hilda Trujillo Soto, directora general de Cultura; así como Roberto Sánchez Lazo Pérez, director general Jurídico y Gobierno, y Fernando Daniel Cravioto Padilla, director general de Desarrollo Social y Fomento Económico.