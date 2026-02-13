En su reporte de las 13:00 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Contingencia Ambiental en la CDMX durante hoy 13 de febrero.

“SE MANTIENE LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO” CAMe

Se mantiene Fase I de Contingencia Ambiental hoy 13 de febrero en CDMX

Durante la tarde del jueves 12 de febrero, la CAMe activó la Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CDMX) debido al incremento en los niveles de ozono en la zona del Valle de México.

En seguimiento a las condiciones del medioambiente, el organismo informó en su boletín de las 13:00 horas de hoy 13 de febrero de 2026, que se mantiene la Fase I.

Lo anterior debido a que destacó que permanece la influencia del sistema de alta presión que explicó, afecta la porción centro del país provocando estabilidad atmosférica de moderada a fuerte.

Contingencia ambiental se mantiene (Gustavo Alberto / Cuartoscuro / Gustavo Alberto)

Lo anterior, añadió, se conjuga con un viento débil, así como con una intensa radiación solar, factores que en conjunto terminan por favorecer la formación del ozono y su acumulación.

Cabe destacar que en punto de las 20:00 horas, la CAMe emitirá otro boletín en el que informarán sobre las acciones a modificar o mantener, pero si las condiciones cambian, se reportará antes.

Estos autos no circulan por Contingencia Ambiental

Con la activación de la Contingencia Ambiental en la CDMX, también se puso en marcha el doble hoy no circula, medida que permanece por el reporte en el que se informa que se mantiene la Fase I.

Por ello, a menos que se elimine la medida en el transcurso de hoy 13 de febrero, los vehículos que cuenten con las siguientes placas y engomados no circularán:

De uso particular con holograma de verificación 2

De uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0

De uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0

Unidades que no porten holograma de verificación

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON

NON De carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX

Taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1, 2, y 3, les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a.m. a las 22:00 p.m