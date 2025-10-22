Nueva Delhi y Lahore, ciudades de la India y Pakistán respectivamente, son ahora las dos urbes con mayor contaminación del aire en todo el mundo.

El lunes 20 de octubre, la capital india empeoró su calidad del aire tras la celebración por el Diwali, la fiesta más importante del año en la India y en la que hay múltiples fuegos artificiales.

Nueva Delhi empeora su calidad del aire; es como fumar 20 cigarros al día

De acuerdo con el Índice de Calidad del Aire (AQI, por sus siglas en inglés), Nueva Delhi alcanzó niveles peligrosos en su calidad del aire.

Esto al contar, por lo menos, 12 veces por encima de la media recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Contaminación del aire (Unsplahs)

Los niveles de toxicidad en el aire son provocados por por las micropartículas PM 2.5, mismas que son altamente dañinas para la salud.

Esto debido a que entran al torrente sanguíneo de las personas, así como generan afecciones en pulmones y el sistema cardiovascular.

En la plataforma de monitoreo IQAir se midió que las partículas PM 2.5 alcanzaron hasta 248 microgramas por metro cúbico en partes Nueva Delhi.

De acuerdo con el informe de IQAir, esta cantidad de toxicidad es equivalente a fumar 20 cigarros al día.

Por su parte, la Corte Suprema inició una prohibición de fuegos artificiales tras los festejos del Diwali.

Entre las ciudades más contaminadas del mundo según datos de IQAir también se encuentran:

Karachi

Bombay

Calcuta

Kuwait

Tashkent

Yakarta

Kabul