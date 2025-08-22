Cada 23 de agosto celebramos el Día Nacional del Cocodrilo en México, en conservación de uno de los reptiles más grandes de la Tierra.

Con ello, te compartimos 4 lugares para ver cocodrilos en CDMX; te decimos su precio, ubicación, horario y actividades:

Acuario Inbursa Zoológico de Chapultepec Zoológico de San Juan de Aragón Parque de los Cocodrilos

¿Dónde ver cocodrilos en CDMX? (Especial)

Día del Cocodrilo en México: Actividades, precio y ubicación Acuario Inbursa

Acuario Inbursa es uno de los lugares donde podrás ver cocodrilos en CDMX en este Día del Cocodrilo en México.

Acá te compartimos la actividad, precio del lugar, ubicación y horarios:

Actividad: Durante tu recorrido con el pase general, podrás conocer el área de “Manglar”, donde habita Maya, la cocodrilo

Precio: Pase General 330 pesos

Ubicación: Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 386, Granada, Miguel Hidalgo, 11500, CDMX

Horario: Lunes a domingo de 9:00 a.m a 6:00 p.m

Cocodrilo negro en Acuario Inbursa (acuario inbursa / Facebook)

Día del Cocodrilo en México: Actividades, precio y ubicación Zoológico de Chapultepec

Zoológico de Chapultepec es el segundo lugar donde podrás ver cocodrilos en CDMX por Día del Cocodrilo:

Actividad: En el Herpetario del Zoológico de Chapultepec

Precio: 79 pesos

Ubicación: Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, 11580, CDMX

Horario: Martes a domingo de 9:00 a.m a 6:30 p.m

Cocodrilo Herpetario Zoológico de Chapultepec (Emiliano Breton )

Día del Cocodrilo en México: Actividades, precio y ubicación Zoológico de San Juan de Aragón

El tercer lugar es el Zoológico de San Juan de Aragón; un lugar imperdible en este Día del Cocodrilo en México:

Actividad: En el Herpetario del Zoológico de San Juan de Aragón

Precio: Entrada gratuita

Ubicación: Zoológico de San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero, 07920, CDMX

Horario: Martes a domingo de 9:00 a.m a 6:30 p.m

Día del Cocodrilo en México: Actividades, precio y ubicación Parque de los Cocodrilos

Por último, te compartimos el Parque de los Cocodrilos, una experiencia fuera de lo normal para ver a estos reptiles en el Día del Cocodrilo en México:

Actividad: Fuente de cocodrilos de concreto para refrescarte

Precio: Entrada Gratuita

Ubicación: C. Granate S/N, Col. Estrella, Gustavo A. Madero, 07810, CDMX

Horario: Abierto las 24 horas

Es importante mencionar que en el Parque de los Cocodrilos en GAM, no verás cocodrilos reales, sino de concreto; ya que son fuentes para refrescar a los vecinos de la zona.