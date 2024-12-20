Hoy viernes 20 de diciembre se registra en el Zócalo CDMX una pelea entre ambulantes y policías para evitar ser retirados ante el inicio del operativo “Orden y Seguridad”.

Entre gritos y empujones los comerciantes ambulantes se enfrentaron contra los policías capitalinos para que no fueran retirados del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

En redes sociales han compartido los primeros videos de la pelea en que se puede ver a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) usar escudos antimotines para separar a los inconformes.

Se registra enfrentamiento entre vendedores y policías capitalinos, tras el intento de retiro de comerciantes en la plancha del #Zocalo #Cdmx, tras el inicio del operativo “Orden y Seguridad”.@GobCDMX pic.twitter.com/neGBZ0sggN — Halcon (@HalconOnce) December 20, 2024

Zócalo CDMX: Por Operativo “Orden y Seguridad” retiran a vendedores ambulantes

El Operativo “Orden y Seguridad” de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, tiene con objetivo de garantizar el orden y la seguridad en toda la zona centro de la CDMX.

Este operativo comenzó el pasado 19 de diciembre, y durará hasta el 7 de enero de 2025. Por este operativo es que comenzó el retiro del comercio ambulante que no cuenta con permiso en importantes cuadrantes de la Colonia Centro Histórico.

Como el retiro de ayer 19 de diciembre sobre la alameda y Palacio de Bellas Artes que también llevó al los vendedores ambulantes a enfrentarse con la policía capitalina.

Para este 20 de diciembre, tal y como lo prometió la jefa de Gobierno, se han comenzado a despejar de poco a poco los diferentes cuadrantes del Centro Histórico como la plancha del Zócalo CDMX.

De acuerdo con la jefa de Gobierno estos espacios están siendo recuperados con el fin de que las personas que habitan transitan o trabajan por esta zona puedan hacerlo libremente.

Zócalo CDMX: Gobierno de Clara Brugada aclara que respeta al comercio ambulante

Por su parte, el titular de la SECGOB, César Cravioto Romero aseguró que el gobierno de Clara Brugada respeta al comercio en vía pública, por lo que pidió que se debe respetar el orden y un número determinado de comerciantes.

Esto con el fin de que se permita que todos los que viven, visitan, caminan y comercian en el Centro Histórico, así como el Zócalo CDMX puedan convivir respetando los derechos humanos.

El funcionario también aclaró que el objetivo no es provocar un conflicto con los dirigentes del comercio en vía pública, por lo cual, no van a ceder ante ningún tipo de presión o intento de extorsión.