La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó la detención de siete hombres señalados por agredir a policías durante un operativo de recuperación del espacio público en el Centro Histórico de CDMX.

Los hechos ocurrieron en la colonia Centro, donde los uniformados retiraban motocicletas estacionadas cuando un grupo de personas presuntamente los atacó físicamente, según informó la SSC.

Tras recibir la alerta, policías acudieron al sitio para controlar la riña y detuvieron a siete hombres, mientras paramédicos atendieron a los elementos lesionados durante la confrontación.

Detenidos tras agresión a policías en el Centro Histórico (X | @SSC_CDMX)

¿Qué ocurrió durante la agresión a policías en el Centro Histórico?

La alerta fue emitida por monitoristas del C2 Centro Histórico, quienes observaron la agresión contra dos policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

Los agentes realizaban trabajos de recuperación del espacio público en las calles Madero y Motolinía, con apoyo de la Policía Auxiliar y autoridades del Centro Histórico.

Al lugar también acudió un elemento de seguridad privada para auxiliar a los policías, quien igualmente resultó agredido durante el enfrentamiento registrado en la zona.

Agresión a policías en Centro Histórico de CDMX (Especial)

De acuerdo con un video difundido por comerciantes, varios sujetos rodearon a los dos policías y posteriormente los derribaron mientras caminaban por Motolinía, en la colonia Centro.

Las imágenes muestran que los agentes permanecieron en el suelo durante algunos segundos, mientras los agresores continuaron atacándolos antes de retirarse rápidamente del sitio.

Más tarde, elementos de refuerzo intervinieron para controlar la situación y concretaron la detención de siete hombres, de acuerdo con el reporte oficial.

Los detenidos tienen entre 21 y 29 años y fueron trasladados ante el Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica e investigará lo ocurrido.