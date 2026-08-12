El Museo del Objeto del Objeto (MODO) abre sus salas a la comunidad con la convocatoria “Todos coleccionamos, este museo lo hacemos juntos”, en la que busca colecciones personales que cuenten historias y recuerdos a través de objetos cotidianos.

Tapas de botella, estampillas, sobres de azúcar, boletos de avión y otros objetos guardados con afecto pueden formar parte de esta exposición participativa, que busca conocer las historias detrás de aquello que las personas deciden conservar.

Tras 15 años de explorar la vida cotidiana a través de un acervo de más de 200 mil objetos, el MODO amplía su mirada para incorporar las colecciones de su comunidad y mostrar aquello que los mexicanos han decidido atesorar.

MODO elegirá colecciones personales para su exposición de 2027

Un comité curatorial será el encargado de revisar las propuestas recibidas y seleccionar las colecciones que formarán parte de la exposición. Los resultados se darán a conocer en octubre de 2026, mientras que la muestra comenzará a exhibirse en febrero de 2027.

La exposición reunirá colecciones inéditas que difícilmente podrían encontrarse en otro espacio y buscará ofrecer un retrato colectivo de los objetos, recuerdos e historias que forman parte de la vida cotidiana.

El MODO es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a reconocer la importancia de los objetos como reflejo de la vida, la cultura y la sociedad mexicana. Su acervo cuenta con más de 200 mil piezas que abarcan de 1810 a la actualidad, entre documentos, fotografías, envases, empaques, publicidad y artes gráficas.

La directora del museo, Paulina Newman, explicó que la convocatoria busca ampliar la memoria que el MODO ha construido durante más de una década al incorporar las historias de personas que encuentran un significado especial en objetos que para otros podrían pasar desapercibidos.

De esta manera, las colecciones personales y las historias de sus propietarios se convertirán en parte de la exposición, con el objetivo de mostrar que un museo también puede construirse a partir de su comunidad.

¿Tienes una colección? Así puedes participar

1. Ingresa al formulario de postulación disponible en elmodo.mx, registra los datos de tu colección y adjunta dos fotografías que la representen.

2. Recibirás un correo de confirmación con los siguientes pasos del proceso.

3. El comité curatorial revisará las postulaciones y las colecciones seleccionadas serán notificadas en octubre de 2026 para formar parte de la exposición a partir de febrero de 2027.

La convocatoria estará abierta del 11 de agosto al 11 de septiembre de 2026. Las piezas seleccionadas serán exhibidas en calidad de préstamo y se devolverán a sus propietarios al finalizar la exposición.