El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el Centro de Competitividad de México (CCMX) inauguraron la séptima edición nacional de CREO MX, una iniciativa que impulsa el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en un entorno de innovación y colaboración.

El evento se realizó en el Cuadrilátero del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y contó con la participación de representantes del gobierno, el sector académico y grandes empresas.

Entre los asistentes destacaron Fernando Díaz Barrero, Director General de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía en representación de Marcelo Ebrard; José Antonio Pérez Antón, presidente del CCMX; Juan Carlos Ostolaza Cortés, director general del CCMX; Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN; y Andrea Yoalli Hernández, Administradora General de Servicios al Contribuyente del SAT, además de representantes de aliados estratégicos como NVIDIA, Meta y Mobility ADO.

CREO MX 2025 impulsa la innovación y el talento emprendedor

La jornada inaugural incluyó la conferencia “El lenguaje de la IA: conectando las ideas con inteligencia artificial”, impartida por Alejandro Jiménez, de NVIDIA. El panel “Emprender con impacto: las startups que están transformando las reglas del juego”, con líderes de Blumy, Clip y StoriCard; y la ponencia de Meta, a cargo de Manuel Haces, gerente de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales para México, Centroamérica y el Caribe.

También se presentó la Segunda Edición de Startup Hunter IPN y el Mercadito Emprendedor, con 20 proyectos mexicanos que reflejan el talento y creatividad del ecosistema emprendedor nacional.

El evento contó con el apoyo de instituciones y programas como Fundación Coppel, Posible, WORTEV, Makers For Good, New Ventures e Impact Hub, así como del SAT y el IMPI, que brindaron asesoría en temas de formalización y registro de marca.

CREO MX 2025: impulso a emprendedores y economía formal

Durante su intervención, Ana María Aguilar Argaéz, directora ejecutiva del CMN, destacó que formalizar un negocio no debe verse como una barrera, sino como una oportunidad para crecer y fortalecer la economía mexicana.

Subrayó que iniciativas como CREO MX promueven una economía más justa y sólida al combinar capacitación, redes y financiamiento.

Por su parte, José Antonio Pérez Antón, presidente del CCMX, resaltó que las grandes empresas que integran el CMN acompañan a los emprendedores para transformar sus ideas en proyectos sostenibles mediante programas de mentoría y vinculación con cadenas de valor.

CREO MX 2025 impulsa a más de 3 mil emprendedores con apoyo del CCMX. (Cortesía )

En tanto, Juan Carlos Ostolaza, director general del CCMX, señaló que este año se capacitaron a más de 3,300 emprendedores, se entregaron 1.3 millones de pesos en capital semilla en alianza con WORTEV, y se apoyaron 15 proyectos en desarrollo con mentoría especializada.

Finalmente, Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, destacó que esta colaboración fortalece los lazos entre el sector académico, el gobierno y la iniciativa privada, impulsando la innovación y competitividad en todo el país.