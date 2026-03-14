¿Vas a ir al Vive Latino 2026? Se prevé lluvia en el primer día del festival, por lo que a continuación te damos todas las recomendaciones para que disfrutes al máximo de tus artistas favoritos.

Este es el pronóstico del clima en CDMX para este 14 de marzo en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

Se prevé lluvia para el primer día del Vive Latino 2026

El Vive Latino 2026 se lleva a cabo en el Estadio GNP Seguros, el cual se encuentra ubicado en la alcaldía Iztacalco.

Clima en CDMX para el Vive Latino 2026: prevén lluvia en el primer día (@SGIRPC_CDMX / X)

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, durante la tarde de este sábado 14 de marzo se prevé lluvias ligeras en la alcaldía Iztacalco y alrededores.

Por lo que si asistes al primer día del Vive Latino 2026 es probable que se presenten unas lloviznas.

Ante este pronóstico del clima es importante recordar que en Vive Latino 2026 se encuentra prohibido ingresar con sombrillas o paraguas .

Por lo que se recomienda a los asistentes acudir con una chamarra impermeable que permita cubrirte de la lluvia.

Clima en CDMX para el Vive Latino 2026: prevén lluvia en el primer día (@SGIRPC_CDMX / X )

Este es el pronóstico del clima para la CDMX en el primer día del Vive Latino 2026

Sin embargo, si asistes al Vive Latino 2026 no solo te tendrás que preocupar por la lluvia.

Y es que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC informó que se registran índices extremadamente altos de radiación UV en la CDMX.

Por lo que se recomienda a la población:

Utilizar gafas y gorra

Usar bloqueador

Evitar exponerse al sol por tiempo prolongado

Cabe recordar que en el Vive Latino 2026 se encuentra permitido llevar lentes de sol, sombreros y bloqueador solar en crema menor a 100 ml.

Clima en CDMX para el Vive Latino 2026: prevén lluvia en el primer día (@SGIRPC_CDMX / X)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC informó que se activo la alerta amarilla por la intensificación de vientos con rachas fuertes durante la tarde y la noche del 14 de marzo.

Se recomienda estar alerta por la caída de ramas, árboles y lonas cuando se circule en la calle.

También se pide quitar objetos que se pudieran caer y evitar subirse a andamios, azoteas y cornisas, para evitar cualquier tipo de accidente.