Claudia Sheinbaum, precandidata a la Presidencia de la República de la coalición Morena, PT y PVEM, defendió la designación de Ulises Lara como fiscal interino de la Ciudad de México (CDMX); “cumple con todas las credenciales!”, dijo.

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum se dieron tras los últimos eventos, pues el Congreso de la CDMX bateó la ratificación de Ernestina Godoy por un periodo de cuatro años más al frente de la dependencia,

Ernestina Godoy obtuvo 41 votos a favor de Morena y aliados, frente a 25 en contra de la oposición y cero abstenciones, pues las bancadas del PRI y el PAN cerraron filas en la votación.

¿Carlos Lomelí amenazó a Claudia Sheinbaum? Este es el audio filtrado que el ex candidato a Jalisco dice es falso

En ese contexto, se dio el nombramiento de Ulises Lara como titular interino de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Sin embargo, el funcionario ha sido señalado de obtener de manera exprés su cédula como Licenciado en Derecho.

Legisladores como el diputado local del PAN, Aníbal Cañez, se manifestaron en contra de su designación:

“A Godoy no se le ratificó porque está subordinada a Morena y al gobierno local, ahora con Ulises Lara como encargado de despacho y con vínculos familiares con Batres, definitivamente, no abonan a los principios que deben regir la función de la Fiscalía”

Claudia Sheinbaum reaccionó a favor de Ulises Lara tras las críticas hacia su nombramiento como titular de la Fiscalía CDMX, pues aseguró que el funcionario “cumple con todas las credenciales” para ser fiscal interino.

La precandidata a la Presidencia de la República dijo que el móvil de las críticas hacia el nombramiento de Ulises Lara López es impedir que sigan las investigaciones en contra del Cártel Inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez.

“(Les interesa) que la fiscalía sea un tapón de la corrupción o de la misma delincuencia, están buscando desacreditar a Ulises, pero él ha estado ahí desde que inició Ernestina (Godoy), y tiene todos los requisitos de ley para estar de encargado”, expresó.

En cuanto al rechazo hacia Ernestina Godoy de parte del Congreso CDMX, Claudia Sheinbaum no consideró que esto represente una una derrota para su movimiento:

"Para mí no significa una derrota, hemos dado la batalla por la justicia con dignidad y entereza, hemos puesto a las víctimas en el centro y trabajado por mejorar la seguridad de las y los capitalinos. Nunca he creído que el fin justifica los medios, por ello no negociamos la ley, ni cedimos a presiones de liberar a dirigentes detenidos por corrupción o por explotación"

Claudia Sheinbaum