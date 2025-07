La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abonó a la polémica con la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y aclaró que no pueden ser subastadas las estatuas de Fidel Castro y Ernesto ‘Che’ Guevara, recientemente retiradas del Jardín Tabacalera en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX).

Durante su conferencia Mañanera del Pueblo de este lunes, Claudia Sheinbaum precisó que en caso de subastar las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara, la alcaldesa Rojo de la Vega estaría incurriendo en el delito de daño patrimonial.

“Lo que no puede, porque además, ya dijo que iba a subastar o no sé qué cosa, el monumento... eso sí sería daño patrimonial”, declaró la presidenta.

Claudia Sheinbaum califica de ilegal orden de Alessandra Rojo de la Vega para retirar estatuas de Fidel Castro y Che Guevara

Claudia Sheinbaum calificó de ilegal el retiro de las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara del Jardín Tabacalera.

Sheinbaum explicó que para quitar cualquier monumento en la CDMX antes debe ser aprobado por un comité integrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la Secretaría de Cultura CDMX y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda CDMX (Seduvi).

“Lo más grave fue que es ilegal la manera en que removió este monumento. No se puede remover un monumento en CDMX si no pasa por un comité”, afirmó Sheinbaum.

Sheinbaum aseguró que la decisión de Rojo de la Vega no pasó por el comité, sino que fue una medida unilateral.

Escultura de Fidel Castro y Che Guevara en Jardín Tabacalera en CDMX (Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)

Claudia Sheinbaum dice que retiro de estatuas de Fidel Castro y Che Guevara es intolerante e hipócrita por parte de Alessandra Rojo de la Vega

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el retiro de las estatuas de Fidel Castro y Che Guevara es una medida intolerante de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

En este aspecto, dijo que Rojo de la Vega es “hipócrita”, porque la funcionaria se fue de vacaciones a Cuba y que si estuvieran tan desacuerdo con la ideología de la Isla no visitaría ese país.

“El argumento es de una intolerancia tremenda. Y muy hipócrita, ya después se vio que ella estuvo en Cuba de vacaciones” Claudia Sheinbaum

Las nuevas declaraciones de Sheinbaum llegan luego de que la alcaldesa de Cuauhtémoc propuso subastar las estatuas de la escultura ‘Monumento Encuentro’ o también conocida como ‘La Banca del Che y Fidel’.

“Atención, tuve una idea magnífica. Para todos los comunistas, los comunistas de closet, los coleccionistas de dictadores. Les traigo una oportunidad única e irrepetible: ¿Por qué no subastamos de manera oficial las esculturas de Fidel Castro y el Che Guevara?... Y como a ustedes les encantan tanto sus ídolos, ahora pueden llevárselos a su casa, pero eso sí, esta vez lo deben pagar ustedes con su dinero, no el pueblo, no con impuestos… Veamos si la ley nos permite esta subasta revolucionaria”, expresó Alessandra Rojo de la Vega en un video.