La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, informó que durante la jornada de manifestaciones del 2 de octubre, 94 policías resultaron heridos.

“En relación con los hechos ocurridos durante la movilización del 2 de octubre: 94 elementos de la policía capitalina fueron trasladados a distintos hospitales para su atención especializada” Clara Brugada

Durante la marcha del 2 de octubre, miembros del bloque negro, quienes generalmente solo realizan actos de iconoclasia, se enfrentaron a elementos de seguridad capitalinos.

Asimismo, se reportaron daños a locales comerciales e incluso robos que las autoridades ya están investigando.

94 policías resultaron heridos en marcha del 2 de octubre; 3 permanecen delicados, informa Clara Brugada

Clara Brugada informó que durante la jornada del 2 de octubre 94 policías resultaron heridos; para el final de la jornada, 78 de ellos fueron dados de alta.

Sin embargo, 3 policías se reportaron delicados, mientras que 16 más permanecen en observación.

“Reconozco la valentía de las y los policías de la Ciudad de México que resistieron provocaciones sin caer en confrontaciones. A diferencia de 1968, en nuestra ciudad la policía no reprime, nuestra policía construye paz, protege a la ciudadanía y ha contribuido a la reducción de la inseguridad”. Clara Brugada

Asimismo, expresó su solidaridad hacia los elementos heridos y anunció que se les entregará un “bono de compensación”, así como un reconocimiento especial por su labor durante la marcha del 2 de octubre.

Violencia en marcha del 2 de octubre pudo ser premeditada, asegura Secretaría de Seguridad CDMX

Por su parte, Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX , aseguró que la violencia durante la marcha del 2 de octubre pudo ser premeditada.

De acuerdo con la secretaría de seguridad, no puede afirmar que hayan acudido por orden de algún grupo específico, pero sí que este grupo tenía “un objetivo claro desde el inicio”.

“Fue un grupo que traía un objetivo claro desde el inicio. No me dio ningún tipo de acción previa, no hubo ningún tipo de provocación previa, no hubo nada que pudiéramos nosotros identificar que inició o que pudiera haber dado pie a estas acciones” Pablo Vázquez

Asimismo, reiteró que desde el primer momento se reportaron las acciones violentas, lo que “a nosotros nos habla de que lo de ayer tenía un objetivo, una provocación, más allá de cualquier consideración que se pueda hacer sobre la causa o la o la expresión”.