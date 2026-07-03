El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó que el Cablebús suspenderá servicio en sus tres líneas a partir del próximo lunes 13 de julio de 2026.

Según informó el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la CDMX, el motivo de la suspensión en el servicio es que se llevarán a cabo los trabajos de revisión anual en sus líneas:

Línea 1 (Indios Verdes a Cuautepec)

Línea 2 (Constitución de 1917 a Santa Marta)

Línea 3 (Los Pinos/Constituyentes a Vasco de Quiroga)

Ante esta situación, el Cablebús CDMX señaló pondrá a disposición de los usuarios el uso del sistema RTP, el cual estará brindado apoyo para realizar los traslados de las rutas.

Cablebús de la CDMX. (Victoria Valtierra/Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Cablebús CDMX estará cerrado estas fechas por trabajos de mantenimiento

El Cablebús dio a conocer a los usuarios que están por dar inicio los trabajos de mantenimiento en sus tres líneas, por lo cual se llevará a cabo una interrupción en el servicio.

De acuerdo con el STE el calendario por cada línea que se tiene contemplado para dichos trabajos es el siguiente:

Línea 1 (Indios Verdes a Cuautepec), del 10 al 23 de agosto:

Trabajos de prevención en los sistemas electromecánicos, cabinas y torres, cuartos eléctricos, peaje, así como cámaras de circuito cerrado

Especialistas realizarán una revisión exhaustiva de los sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos del teleférico, desplazamiento de cables aéreos, pruebas de carga, rehabilitación de balancines en torres de la línea troncal

Línea 2 (Constitución de 1917 a Santa Marta), del 27 de julio al 9 de agosto:

Mantenimiento preventivo y predictivo, que incluyen sustitución de rodamientos de 4 poleas matrices y retorno

Mantenimiento en los sistemas de frenado, inspección y control de dos balancines de poste

Línea 3 (Los Pinos/Constituyentes a Vasco de Quiroga), del 13 de julio al 26 de julio:

Trabajos de prevención en los sistemas electromecánicos, cabinas y torres

Inspecciones en sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos del teleférico

La rehabilitación de 7 balancines muestra en toda la línea

Cada una de las líneas retomará el servicio conforme vayan concluyendo los servicios de mantenimiento, con el fin de que los usuarios puedan retomar sus trayectos de manera cotidiana.