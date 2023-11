La alcaldesa de Iztapalapa con licencia, y aspirante a la candidatura de Morena en la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, insiste en que existe un empate técnico entre ella y Omar García Harfuch.

Así lo dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en donde habló sobre el proceso interno de Morena de cara a las elecciones 2024, en donde se elegirán las gubernaturas de 8 estados y la CDMX.

Además, Clara Brugada dijo que confía en que la resolución de Morena se de el próximo viernes 10 de noviembre, pese a que en un principio se había dicho que se otorgaría el pasado 28 de octubre.

Cabe destacar que Clara Brugada compite con al menos otros cuatro aspirantes a la candidatura de Morena por la jefatura de gobierno de la CDMX, siendo:

Clara Brugada dijo que se encuentra gustosa de que recientemente la encuesta de Lorena Becerra haya confirmado que existe un “empate técnico” entre ella y Omar García Harfuch.

Pues, así, dijo la morenista, se confirma lo que ella ha mantenido desde hace varias semanas, y no que está debajo del extitular de la SSC, como se ha señalado en diferentes encuestas, incluyendo la de SDPnoticias y MetricsMX, donde hay una diferencia de 7 puntos, pues Omar García Harfuch cuenta con 31.4% de apoyo y Clara Brugada con 24.3%.

No obstante, la encuesta señalada por Clara Brugada indica que ella y García Harfuch tienen apenas una diferencia de 3 puntos puntos, pues él cuenta con 34 y ella con 31.

Ante esto, Clara Brugada indicó que el empate técnico estaría contemplado en los 5 puntos considerados como posible rango de error, lo que hace notar que la competencia entre ella y el extitular de la SSC “está muy reñida”.

“A mí me da mucho gusto que recientemente Lorena Becerra haya publicado una encuesta que dice lo que yo he dicho ya desde hace varias semanas, que vamos en un empate técnico, me da gusto que una voz muy reconocida en este ámbito pueda hacer pública una encuesta de cómo vamos, yo creo que vamos en un empate técnico”

Clara Brugada