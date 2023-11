El audio en donde el jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Martí Batres, habla de Omar García Harfuch, ha sido sometido a diferentes pruebas para determinar su veracidad.

Ello luego de que el mismo Martí Batres aseguró que se trata de un audio falso fabricado con Inteligencia Artificial (IA), y que jamás ha realizado declaraciones con respecto a las elecciones 2024 .

Pues dicho audio aseguraba que Martí Batres haría “crecer” a Clara Brugada , aspirante a la candidatura de Morena por la jefatura de gobierno de la CDMX, y atacaría a Omar García Harfuch, otro aspirante morenista.

En ese sentido, y debido a la controversia que se generó por dichas declaraciones, dos personas sometieron a pruebas de veracidad el audio de Martí Batres, y este fue el resultado.

De acuerdo con lo expuesto por Carlos Piña, un científico y analista de datos, se puede identificar la veracidad de un audio con la App AI Voice Detector.

Dicha aplicación fue utilizada por dos cibernautas, quienes aseguraron que, según la App, s e constato el 95% de coincidencia entre las voces del audio y la de Martí Batres , por lo que señalaron que el audio es real.

No obstante, el periodista Alberto Escorcia, en un análisis más amplio, señaló que dicho audio es falso, y apuntó como pruebas la siguiente información:

Asimismo, expuso que existen una red de propagación del audio falso, en donde pudo encontrar que hay 18 anuncios pautados con dicha información, y el cual fue publicado en redes sociales falsas, en donde también propagan:

Por ello, el periodista acusó que el audio que circula por redes sociales, en donde Martí Batres planea un complot contra Omar García Harfuch, es falso.

El periodista agregó que la voz del jefe de gobierno de la CDXM fue clonada con IA, como parte de una campaña de pago en Facebook.

El audio de Martí Batres, con duración de 45 segundos, señala que Claudia Sheinbaum, a quien se refiere como “jefa”, dio instrucciones de retirar el apoyo a Clara Brugada por su posición baja en encuestas.

Pues pese a la campaña de desprestigio en contra de Omar García Harfuch, en donde se señala que se le dio instrucciones a algunos periodistas de atacar al aspirante a la jefatura de gobierno, Brugada continúa bajo el exfuncionario de Seguridad.

Además, apunta que tratarán de “seguir creciendo” a Clara Brugada con la aplicación del tema de género, y que no retirarán la campaña en redes sociales en contra de García Harfuch.

“Ya me pasaron como salió en la encuesta y sí va muy abajo, pero tenemos dos semanas para bajar a Omar por el tema de género. Yo ya le dije a Dani que le siga pegando con Hernán, con Viri. A ver si saca algo más Ana porque lo último del Mini Lic nomás no pegó. Hay que seguir creciendo a Clara y no soltar la campaña contra Omar en redes y seguir sacando encuestas que pongan empate, y mover todo lo que le ha pegado bien en redes. Y no me malentiendas, por favor, no es que no quiera hacerle caso a la jefa, es que creo que no está viendo las divisiones ni el panorama completo desde la Ciudad. Me confirmas de enterado, por fa”.

Presunto audio de Omar García Harfuch