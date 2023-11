El comunicador Hernán Gómez Bruera sufrió una serie de bromas pesadas en pleno programa en vivo por la polémica del audio filtrado presuntamente de Martí Batres sobre Omar García Harfuch.

Durante la transmisión del programa conducido por Luis Cárdenas en MVS, el analista Juan Ignacio Zavala se la pasó haciéndole bromas pesadas a Hernán Gómez por el supuesto audio sobre García Harfuch y donde éste es mencionado, junto con la periodista Viri Ríos, de hacerle una campaña en contra al exjefe policiaco.

Y es que según Juan Ignacio Zavala los hechos coinciden con lo que se señala en el audio, pues “Hernán le da hasta con la cubeta a Omar García Harfuch” en redes sociales, y en los programas en los que participa y “Martí Batres dice las mismas cosas que también dice Hernán”.

“Yo que tú sí averiguaba, porque igual están vendiendo servicios que no son ciertos”, bromeó el analista.

Juegan broma pesada a Hernán Gómez en programa en vivo por audio sobre Omar García Harfuch

En su exposición, Hernán Gómez exponía por qué consideraba que Omar García Harfuch no sería un buen candidato de Morena para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y al hacerlo, refiere cómo Viri Ríos lo explicó bien en su columna de Milenio, lo que provocó nuevas burlas en su contra.

“Lo que se necesita en esta Ciudad es que los electores que simpatizan con la 4T salgan masivamente a votar y Viri Ríos lo escribe de forma muy elocuente en Milenio”, dijo Hernán Gómez en su intervención. A lo que Juan Ignacio Zavala no dudó en responder: “¿Ves? Viri, Hernán, Ana y Martí, gran equipo”.

Enseguida, el hermano de Facundo criticó que “ocho de cada 10 columnistas están a favor de Omar” y, según él, los que no están a favor de García Harfuch reciben presiones, a lo que inmediatamente Zavala volvió a replicar “de Martí (Batres)”... “no de Martí, de la gente de Omar”, aclaró Gómez Bruena.

A su consideración, Hernán Gómez señaló que el audio sobre Omar García Harfuch fue hecho por el equipo del exjefe de la policía capitalina para golpearlo, porque es de los pocos que se ha atrevido a criticarlo abiertamente y porque “tiene credibilidad”. “¡Sí, wey!”, reaccionó irónicamente Zavala.

En la recta final de la transmisión, Gómez Bruena argumentaba en favor de Claudia Sheinbaum y al ser interrumpido por Juan Ignacio Zavala pidió que lo dejaran terminar de explicar su punto y que posteriormente, le cedería la palabra; sin embargo, el analista volvió a hacer de las suyas: “no tú no me das la palabra, me la da Luis y a ti te la da Martí”, lo que generó las risas del titular del programa.

Ya para finalizar, Luis Cárdenas les pidió a ambos que dieran sus cuentas de la plataforma X para que los radioescuchas los siguieran y al momento de decir su usuario, Hernán Gómez dijo: “@HernanGómezB con B de bueno” y Zavala remató: “B de Batres”.

Lo que yo escribo y digo sobre el policía, @OHarfuch, obedece estrictamente a mis convicciones de izquierda y a lo que creo deben ser los valores de la 4T, de la que esa candidatura está distanciada a años luz. Así lo expresé hoy en el programa de @LuisCardenasMx por @MVSNoticias pic.twitter.com/MBaxW3MeBg — Hernán Gómez Bruera (@HernanGomezB) November 1, 2023

¿Es falso el audio de Martí Batres sobre Omar García Harfuch? Fue hecho con inteligencia artificial, acusa el jefe de gobierno

Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), aseguró que el audio donde habla en contra de Omar García Harfuch es falso, pues acusó que fue hecho con inteligencia artificial.

El audio fue difundido a través de redes sociales durante la tarde noche de este martes 31 de octubre de 2023, en donde supuestamente se escucha que el mandatario capitalino tendría preferencia por Clara Brugada y advierte sobre nuevos ataques mediáticos contra el exjefe de la policía a través de Hernán Gómez y Viri Ríos para intentar “bajarlo”.

Hasta el momento no existe algún posicionamiento del exsecretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch.