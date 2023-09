Omar García Harfuch, aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), siempre ha mantenido en misterio su vida personal, por lo que hoy te contamos más de ella, por ejemplo si tiene esposa.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, se destapó recientemente como aspirante a la candidatura de Morena por la jefatura de gobierno en la CDMX

Su anuncio se da a menos de un año de las elecciones 2024, en donde también se renovarán los cargos de alcaldes y alcaldesas, así como diputados locales, federales y senaduarias.

Omar García Harfuch es titular de la SSC desde octubre de 2019 y durante estos cuatro años ha mantenido su vida personal lejos de los reflectores, por lo que muchas de sus fans se preguntan si es casado, tiene hijos o novia. A continuación te resolvemos algunas de las dudas.

¿Omar García Harfuch tiene esposa?

Omar García Harfuch no está casado actualmente. De acuerdo con diversos reportes, el funcionario de seguridad de la CDMX sí estuvo casado en una ocasión y su expareja sería Marianela Mina Cabrera.

Según la revista Caras, García Harfuch estuvo casado hasta 2020, cuando se divorciaron, y de ese primer matrimonio tendría dos hijos.

No obstante, no se tiene mayor información sobre su familia, más allá de sus padres, pues el titular de la SSC no comparte nada al respecto.

Omar García Harfuch y su noviazgo con Ninfa Salinas

Igualmente, se señaló que en 2021 Omar García Harfuch inició una relación con Ninfa Salinas, exlegisladora por parte del PVEM, empresaria e hija del dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego.

La relación que sostuvieron comenzó en noviembre de 2021 y no existen registros fotográficos ni declaraciones de ninguno de los, pues ambos decidieron no ahondar en detalles.

Dicha relación habría terminado en enero de este 2023, sin embargo, tampoco existió alguna declaración que desmintiera o confirmará el rumor.

A 9 meses de esas versiones, se desconoce si Omar García Harfuch tiene una nueva relación o algo referente a su vida sentimental.